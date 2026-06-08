Argentina, vigente campeona del mundo, llega al Mundial con casi el mismo equipo que ganó en Catar, incluido un Lionel Messi que quizá dispute su último torneo. La delantera, sin Ángel Di María, es la línea con más cambios.
Con Di María a la izquierda y Messi a la derecha, Julián Álvarez se consolidó como delantero titular. Sin embargo, el buen momento de Lautaro Martínez podría ahora desplazarlo, aunque no necesariamente del once.
Lautaro fue el máximo goleador de la Copa América 2024 pese a ser titular solo en dos encuentros y suma 15 tantos en sus últimas 20 convocatorias, además de mantener su eficacia con el Inter.
Álvarez, en cambio, suma solo siete goles en sus últimos 20 partidos con la Albiceleste y, aunque brilló en la Champions con el Atlético, apenas marcó dos en La Liga desde octubre.
Lionel Scaloni quiere a ambos en el campo, así que la solución sería colocar a Álvarez en la izquierda, con Lautaro en el centro y Messi en la derecha. Argentina usó ese sistema a ratos en la eliminatoria, pero no lo prueba desde el 1-0 a Perú en noviembre de 2024.
Además, usar tres delanteros podría exponer al equipo atrás y reducir los minutos de Nico Paz, pese a ser el mejor mediocampista de la Serie A la pasada temporada.