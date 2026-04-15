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Jude Bellingham valora las opciones de Harry Kane al Balón de Oro antes del duelo de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich
Las estrellas de Inglaterra, listas para el duelo en Múnich
El Madrid visita el Allianz Arena para un partido decisivo en Europa ante un Bayern liderado por el prolífico Kane. El delantero domina el fútbol alemán y encabeza la carrera del Bayern hacia su segundo título consecutivo de la Bundesliga con 31 goles. Bellingham reconoce la amenaza del capitán de la selección, que suma 49 goles en 41 partidos esta temporada.
- AFP
Bellingham elogia al brillante Kane
Antes de viajar a Alemania, donde el Madrid busca remontar el 2-1 global, Bellingham elogió la eficacia goleadora de Kane en la Champions. Reconoció sentir cierta contradicción por el éxito del Bayern en la Bundesliga, ya que su hermano Jobe juega en el Dortmund, pero admira al delantero.
Preguntado si Kane es favorito al Balón de Oro, respondió: «Dependerá de los logros del equipo y de lo que haga con Inglaterra. Es un jugador fantástico. Van a ganar la Bundesliga, y eso me duele porque mi hermano juega en el Dortmund. Es un orgullo tenerlo en la selección inglesa y, en estos últimos dos o tres años, ha demostrado lo bueno que es».
Sueños y rivalidades en el Mundial
Bellingham cree que la etapa de Kane en el fútbol alemán refuerza su reputación como jugador de talla mundial de cara a un verano con muchos compromisos internacionales. El centrocampista confía en que esta experiencia se traduzca en éxitos para los Tres Leones, aunque su prioridad inmediata es neutralizar al jugador de 32 años en Baviera.
Sobre la evolución de Kane y el duelo de vuelta, Bellingham añadió: «Ha mejorado; es un delantero brillante y es un placer verle jugar. Veamos si lleva este nivel al Mundial. Mañana, espero que no aparezca o que podamos detenerlo».
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Un recorrido por la historia de Europa
Kane llega al partido de vuelta a punto de hacer historia como jugador inglés, con el objetivo de igualar el récord de Steven Gerrard de marcar en cinco partidos consecutivos de la Liga de Campeones. También busca ser el primero en aportar un gol en cinco encuentros seguidos contra el Madrid. Ambos clubes priorizan la gloria europea, así que este duelo decisivo puede otorgar un billete a semifinales y refrendar méritos individuales.