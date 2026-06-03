¿Jude Bellingham o Morgan Rogers? Alan Shearer revela quién cree que se ha llevado el puesto de número 10 de Inglaterra en el Mundial

Shearer, en declaraciones previas al torneo, insiste en que Tuchel debe priorizar el estado de forma actual sobre la reputación al elegir su once inicial. En una entrevista con SunSport, el comentarista sugirió que Rogers juegue por detrás del delantero centro, a pesar de que Bellingham porta el dorsal 10. Sus temporadas en sus clubes muestran un contraste claro, lo que complica la decisión de Tuchel.

Shearer justifica su preferencia por el mediapunta del Aston Villa: «Ahora mismo, Rogers lleva una ligera ventaja. Bellingham ha sufrido un par de lesiones, mientras que Rogers ha entrado y rendido muy bien».