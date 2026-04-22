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Jude Bellingham, del Real Madrid, compra una participación en el Birmingham Phoenix, equipo de la liga de críquet «The Hundred»
De vuelta a sus raíces en Birmingham
El internacional inglés, cuyo dorsal 22 fue retirado por el Birmingham City antes de fichar por el Borussia Dortmund y luego por el Real Madrid, ha adquirido un 1,2 % del equipo de críquet de Edgbaston. Se centrará en proyectos comunitarios y de responsabilidad social para promover el deporte en West Midlands. Sobre su decisión de invertir en el equipo de su ciudad natal, Bellingham declaró al Warwickshire CCC: «Le debo algo a la ciudad y esta es una buena forma de devolverlo. Cuando se presentó la oportunidad, no lo dudé y estoy muy contento de formar parte de esto».
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Un grupo de propietarios repleto de estrellas
La inversión sitúa a Bellingham junto a caras conocidas: el Warwickshire County Cricket Club mantiene el 50,4 % y Knighthead Capital Management, dueños del Birmingham City, el 48,4 %. Así, comparte consejo con la leyenda de la NFL Tom Brady, quien es inversor minoritario de la empresa matriz del club.
La estrella del Real Madrid, agradecida por su formación, declaró: «Para mí, el Birmingham City es el mejor equipo en el que podría haber crecido y el mejor al que podría haber apoyado. Allí recibí la mejor formación en el fútbol y en la vida», y añadió que en la ciudad «todos se cuidan muy bien unos a otros».
La pasión de Bellingham por el críquet
A pesar de ser uno de los mejores futbolistas del planeta, Bellingham reveló que el críquet siempre ha sido clave en su vida. Recordó su infancia en Stourbridge y cómo solía practicar varios deportes con su hermano Jobe. «Somos muy competitivos. Casi todo acababa en peleas y lágrimas, ya fuera el Monopoly, el fútbol o el críquet», admitió.
Además, admira la etiqueta del críquet: «Es lo que más me gusta ver después del fútbol. Los Test son mis favoritos; me encanta observarlos todo el día. Hay una clase y una elegancia especiales: el sorteo, los capitanes con sus chaquetas y gorras…».
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La era de la inversión privada en The Hundred
La incorporación de Bellingham al críquet llega en plena reestructuración financiera del torneo de 100 bolas por equipo. La liga ha recibido más de 520 millones de libras en inversiones privadas de cara a 2026, y varios equipos renuevan su imagen para acercarse a los propietarios de la Indian Premier League (IPL). Manchester Super Giants y MI London ya se sumaron a esta expansión global.
Para Bellingham, la decisión va más allá del dinero: se trata de representar a su ciudad natal en el escenario mundial. «Es un gran honor representar a Birmingham y no me tomo este compromiso a la ligera. Quiero hacerlo bien para que la gente de mi ciudad se sienta orgullosa», afirmó el centrocampista.