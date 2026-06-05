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Will Bellingham be benchedGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Jude Bellingham debería ser el rostro de Inglaterra en el Mundial, pero podría quedarse en el banquillo si Thomas Tuchel así lo decide

Analysis
Inglaterra
J. Bellingham
World Cup
M. Rogers
T. Tuchel
FEATURES
Inglaterra vs Nueva Zelanda

«¡¿Quién si no?!». Así celebró Jude Bellingham su chilena en el 95’, con la que Inglaterra empató ante Eslovaquia en los octavos de la Euro 2024. Los Tres Leones habían jugado mal, pero el gol del mediocampista, clave esta temporada con el Real Madrid, les mantuvo vivos.

Ese gol sigue siendo el momento cumbre de la carrera de Bellingham, al menos hasta ahora.

Hasta entonces su ascenso había sido meteórico: con 19 años brilló en el Mundial 2022 y llevó al Borussia Dortmund a la lucha por la Bundesliga, que se escapó cuando él se lesionó, hasta brillar en su debut en el Bernabéu con actuaciones de Balón de Oro, incluidos dos goles agónicos en sus primeros Clásicos.

Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a alcanzar ese nivel. Las lesiones, especialmente la del hombro que lo llevó al quirófano el pasado verano, y el bajón del Madrid han afectado su rendimiento.

Con Inglaterra tampoco ha convencido a Thomas Tuchel, aunque será la cara del equipo en el Mundial 2026 y la estrella del anuncio de adidas junto a Timothée Chalamet.

Por eso, existe la posibilidad real de que Bellingham no esté en el once inicial contra Croacia el miércoles 17 de junio.

  • Jude Bellingham Borussia Dortmund 2022-23Getty

    Un talento innegable

    El talento de Bellingham lo sitúa entre los mejores del torneo. Desde su paso por la cantera del Birmingham City se le auguraba un gran futuro, y en el Dortmund, aún adolescente, demostró su nivel de élite.

    Después llegó una sonada disputa de fichajes entre Real Madrid y Liverpool, que los blancos ganaron gracias a la influencia de Zinedine Zidane, quien lo invitó a ver la final de la Champions 2022 que el Madrid ganó 1-0 al Liverpool.

    • Anuncios
  • Jude Bellingham Champions League trophy Real Madrid 2024Getty

    Energía Galáctica

    Bellingham aprovechó la energía «galáctica» y cubrió el vacío dejado por Karim Benzema, tras la decisión del Madrid de no fichar a un reemplazo del Balón de Oro.

    Marcó 10 goles en sus primeras 10 apariciones, igualando el récord de Cristiano Ronaldo en 2009. Sus dos tantos en la victoria 2-1 ante el Barcelona lo convirtieron en el primer madridista que marca en su debut en Liga, Champions y Clásico.

    Aunque su ritmo goleador bajó tras el parón, sus 23 tantos y 13 asistencias guiaron al Madrid al doblete y le valieron el premio a Mejor Jugador de La Liga. El cielo parece el único límite.

  • Bellingham Mbappe ViniciusGetty Images

    Entrega

    Las lesiones de Bellingham, unidas a la llegada de Kylian Mbappé, han mermado su impacto en los momentos clave. La temporada pasada marcó solo nueve goles y dio seis asistencias.

    La directiva del Real Madrid no le ha hecho ningún favor a Bellingham —ni a nadie más—, cambiando de entrenador una y otra vez en un intento por sacar lo mejor de Mbappé y Vinicius Jr., y dejando que la estructura que existía durante la primera temporada del inglés se erosionara.

    Hoy es más un centrocampista de apoyo que una amenaza ofensiva, y esa falta de confianza se nota también con Inglaterra: no marca desde el 10 de octubre de 2024, en nueve partidos.

  • Morgan Rogers England 2026Getty

    Feroz competencia

    Desde que Tuchel asumió la selección inglesa, la competencia por un puesto está abierta. Mientras Bellingham se perdía las concentraciones por lesión, Morgan Rogers aprovechó su oportunidad.

    El centrocampista ofensivo del Aston Villa ha llevado su gran momento al equipo nacional y ha demostrado ser una presencia creativa valiosa mientras Tuchel experimentaba en la fase de clasificación. Aunque no ha marcado mucho, Rogers es un auténtico ‘10’ y Tuchel considera que se ha ganado su oportunidad.

    «En vez de buscar una posición para los mejores jugadores solo para tenerlos en el campo, quizá sea mejor colocar a todos en su mejor posición y que haya competencia. Por el momento, la competencia es entre ellos dos», dijo el alemán en noviembre sobre la pugna entre Rogers y Bellingham por ser titular detrás de Harry Kane.

    Rogers se ha ganado ese puesto por lo que ha aportado con el Villa y con Inglaterra en el último año, así que Bellingham deberá demostrar a Tuchel que puede dar aún más si quiere ganar la pugna.

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    «Repulsivo»

    Las críticas sobre la actitud de Bellingham no han ayudado. A veces su arrogancia se desborda, como en la derrota 3-1 ante Senegal en junio, cuando protestó airadamente una decisión del VAR en contra de Inglaterra.

    Tras ese amistoso en el City Ground, Tuchel habló con TalkSport y defendió que esas emociones pueden ser positivas.

    «Su intensidad es positiva y necesaria para alcanzar grandes logros, pero debe canalizarla hacia el rival y el objetivo, no hacia los compañeros ni los árbitros», afirmó.

    Entonces Tuchel hizo el que quizá sea el comentario más polémico de su etapa al mencionar la opinión de su propia madre sobre la estrella de Inglaterra.

    «Puede despertar sentimientos encontrados. Lo veo en mis padres: a veces no ven al chico amable y educado que yo conozco. Si sonríe, conquista; pero, cuando explota, se ve su rabia y su fuego de forma que pueden resultar repulsivas. Por ejemplo, en el caso de mi madre, cuando se sienta delante del televisor, lo veo, pero en general estamos muy contentos de tenerlo, es un chico especial».

    Bellingham no regresó a la selección inglesa hasta noviembre, tras recuperarse de una operación, y su relación con Tuchel quedó bajo la lupa.

    Se quedó en el banquillo en el primer partido de esa fase, contra Serbia, pero volvió a la alineación titular contra Albania tres días después. Sin embargo, mostró un gesto de enfado cuando fue sustituido a seis minutos del final del último partido de clasificación de Inglaterra.

    «Esa es la decisión, y tiene que aceptarla», afirmó Tuchel sobre el incidente. «Su amigo espera en la banda, así que hay que aceptarlo, respetarlo y seguir adelante».

    El exdelantero inglés Ian Wright lo defendió y sugirió que parte de la crítica hacia el centrocampista tiene un origen más siniestro.

    «No creo que estén preparados para una superestrella negra que se mueve como Jude. No pueden tocarlo», afirmó Wright sobre ciertos sectores de los medios y la afición ingleses. «Sale al campo, rinde, hace lo que tiene que hacer. Es demasiado presuntuoso para esta gente.

    Todos adoran a N’Golo Kanté: un hombre negro humilde que se dedica a lo suyo. Alguien como Jude asusta por su talento y la inspiración que transmite. Si eres franco, negro, juegas a ese nivel y te importa poco lo que piensen, eso asusta. Es agotador hablar de esto».

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    Un dilema en Dallas

    A pesar de todo, cuando Bellingham rinde al máximo, Inglaterra mejora. Pero esas actuaciones han sido escasas últimamente.

    Así, Tuchel duda para el debut en Dallas: ¿alinea a uno de los centrocampistas más talentosos del mundo, aunque pueda dejarse llevar por las emociones, o prefiere a Rogers, más en forma pero con menos experiencia en el torneo?

    Tuchel ha intentado motivarlo, pero los rumores y sus propios comentarios torpes han eclipsado cualquier análisis serio sobre su nivel. Llevará el dorsal 10 este verano, pero no hay garantía de que sea titular contra Croacia.

    Sea cual sea la elección de Tuchel, Bellingham será noticia en este Mundial: para bien, con actuaciones decisivas, o para mal, con arrebatos de ira. Esa moneda puede marcar el futuro de Inglaterra.

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