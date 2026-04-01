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England Japan W+Ls GFXGetty/GOAL

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Jude Bellingham DEBE ser titular con Inglaterra, pero las esperanzas en el Mundial dependen casi exclusivamente de Harry Kane: ganadores y perdedores tras la derrota en el amistoso ante la revelación Japón, en la que se echó mucho de menos a las estrellas de Thomas Tuchel

Winners & losers
England
J. Bellingham
H. Kane
T. Tuchel
World Cup
FEATURES
England vs Japan
Japan
O. Watkins
T. Alexander-Arnold
K. Mainoo
C. Palmer
P. Foden
N. O'Reilly

Con la selección masculina de Inglaterra nunca es fácil. Sobre el papel, debería tener la calidad, la experiencia y la potencia necesarias para hacer pedazos a la mayoría de los equipos del planeta. Pero luego te sientas a verlos y te preguntas si en realidad no serán un grupo de completos desconocidos reunidos por puro despecho para molestar un poco a los aficionados que tanto esperaban de ellos. A juzgar por sus amistosos de marzo, sería una suposición bastante acertada.

Al empate 1-1 del viernes contra Uruguay le siguió una derrota aún más preocupante por 1-0 ante Japón el martes. Thomas Tuchel decidió dividir el equipo en dos, dando descanso a la mayoría de sus jugadores clave en el primer partido con la esperanza de que estuvieran frescos para el segundo. El plan salió mal, ya que aquellos que esperaban entrar en su esquema habitual no lograron causar impresión, mientras que algunos de sus titulares también parecían extrañamente fuera de lugar al incorporarse al equipo.

Aún hay que hacer algunas salvedades menores. Varios jugadores clave, entre los que destacan el dúo del Arsenal formado por Declan Rice y Bukayo Saka, tuvieron que retirarse del equipo por completo debido a lesiones, mientras que Harry Kane y Jude Bellingham no se consideraron lo suficientemente en forma para participar en ninguno de los dos partidos. Pero lo cierto es que Inglaterra ha sumado cero de dos en partidos en casa que debería haber ganado si tiene serias ambiciones de levantar la Copa del Mundo este verano. Una de las plantillas con más profundidad del fútbol internacional no puede esconderse tras excusas a tres meses de un gran torneo.

GOAL analiza quiénes han sido los ganadores y los perdedores en el estadio de Wembley y durante la última semana en St George's Park...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    GANADOR: Jude Bellingham

    Durante las concentraciones de otoño, el puesto de Jude Bellingham en la selección inglesa fue objeto de dudas, tanto por parte del público en general como del propio Tuchel. El seleccionador de los Tres Leones pronunció la famosa frase: «No estamos reuniendo a los jugadores con más talento, estamos intentando construir un equipo. Los equipos ganan trofeos, nadie más».

    Tuchel decidió entonces apostar por Morgan Rogers, del Aston Villa, como su opción preferida para el puesto de número 10, alegando que este aceptaba mejor un papel de apoyo en lugar de destacar como principal referente. Sin embargo, estos dos partidos de marzo han demostrado que Inglaterra necesita el carisma de Bellingham y todo lo que ello conlleva.

    Cuando Bellingham representa a los Tres Leones, siempre se esfuerza por participar de una forma u otra, para bien o para mal. Si tiene un mal partido, sigue teniendo la decencia de darlo todo y participar, en lugar de limitarse a pasar desapercibido. Apenas nadie en el último tercio quiso dar un paso al frente y asumir responsabilidades en los partidos contra Uruguay y Japón. Resultó muy apropiado que la primera canción que sonó por los altavoces de Wembley al final del partido del martes fuera «Hey Jude».

    El clamor por ver a Bellingham no hará más que aumentar ahora que el mundo ha visto cómo se ve Inglaterra sin él, y con razón.

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    PERDEDOR: Harry Kane

    En el extremo opuesto, Harry Kane es el primer nombre en la alineación de Inglaterra siempre que está en forma. Por desgracia, estos dos resultados no han hecho más que poner de manifiesto lo mucho que los Tres Leones necesitan a su capitán.

    Contra Japón, Tuchel alineó a Phil Foden como falso nueve, retrasándose para crear un poco más de espacio para los delanteros, aunque esto resultaba desconcertante teniendo en cuenta que Rogers y Anthony Gordon jugaban como extremos ortodoxos, mientras que el número 10, Cole Palmer, también tenía que retroceder al centro del campo para recibir el balón. Dominic Solanke entró en la segunda parte para aportar más presencia física en ese espacio, pero solo tocó el balón siete veces.

    Tras la derrota, se le preguntó a Tuchel si Inglaterra dependía realmente demasiado de Kane para funcionar. «Bueno, ¿por qué Argentina no iba a depender de [Lionel] Messi o Portugal de Cristiano Ronaldo? Es totalmente normal. Nos faltaban figuras clave y eso se notó un poco. Nos faltó pegada», fue su acertada valoración.

  • FBL-FRIENDLY-ENG-ISL-EURO 2024AFP

    GANADORES: Trent Alexander-Arnold y Ollie Watkins

    Los dos nombres más destacados que se quedaron fuera de esta concentración fueron Trent Alexander-Arnold, del Real Madrid, y Ollie Watkins, del Aston Villa. Ambos debieron de sentirse bastante reivindicados al verlo todo desde casa.

    Tino Livramento, del Newcastle, y Ben White, del Arsenal, que regresaban tras su exilio de la selección inglesa, tuvieron la oportunidad de impresionar en el lateral derecho, aunque Tuchel afirmó que era plenamente consciente de lo que Alexander-Arnold podía aportar al equipo. Del mismo modo, Solanke y Dominic Calvert-Lewin fueron los delanteros titulares en los dos partidos, pero no lograron ningún gol y solo sumaron tres disparos entre ambos.

    Quizá las soluciones que necesita Tuchel estaban en la plantilla que heredó desde el principio. Quizá algunos de los grandes talentos que eran titulares habituales con Sir Gareth Southgate no tenían por qué haber sido ignorados este mes. Alexander-Arnold y Watkins ni siquiera son titulares, sino más bien los primeros suplentes en sus posiciones para Reece James y Kane, respectivamente, y, sin embargo, han reforzado sus opciones de entrar en la convocatoria de este verano sin hacer absolutamente nada.

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    PERDEDORES: Los mancunianos de Inglaterra

    La ciudad de Mánchester contó con cuatro representantes en el once inicial de Inglaterra para enfrentarse a Japón: Palmer, Foden, Nico O'Reilly y Kobbie Mainoo. Estuvieron entre los cuatro jugadores con peor rendimiento de ambos equipos.

    Palmer y Foden fueron titulares en una delantera que tenía poco sentido sobre el papel, y aún menos en la realidad. No es que tengan precisamente un gran historial con la camiseta de Inglaterra, aunque en esta ocasión no fue solo culpa suya, sino más bien de cómo se les hizo jugar. Aun así, ninguno de los dos tuvo la capacidad de superar los ajustes tácticos y tomar las riendas del partido.

    Por su parte, O'Reilly, el héroe de la Carabao Cup, no tuvo el mismo impacto de vuelta en Wembley, y siguen las dudas sobre su capacidad para defender realmente en el puesto de lateral izquierdo. Por delante de él, en el lado izquierdo del centro del campo, estaba Mainoo, que formó pareja con Elliot Anderson, codiciado por el Manchester United. Sin embargo, el héroe de la cantera de los Red Devils fue claramente el peor de los dos jugadores en el pivote y ha demostrado muy poco a lo largo de esta concentración para demostrar que debería estar sin duda en el avión rumbo al Mundial.

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    GANADOR: El papel de tapado de Japón

    Cada vez que llega el Mundial, la selección de Japón suele ser un equipo que despierta gran interés. A menudo es una de las mejores selecciones, formada por jugadores que militan en clubes de tres o cuatro continentes, en la que se mezclan nombres conocidos con otros menos conocidos, sin perder por ello su competitividad.

    El público inglés conoce muy bien a Kaoru Mitoma y la amenaza que representa. Si alguien iba a marcar para Japón en Wembley, el extremo del Brighton parecía la apuesta más probable.

    Pero más allá de Mitoma, Japón hizo un gran papel y fue un merecido ganador bajo el arco, con una actuación especialmente destacada del lateral izquierdo del Stade Reims, Keito Nakamura. Los Samurai Blue fueron todo lo que Inglaterra no fue: compactos en defensa y contundentes en ataque. Los visitantes llegaron a Londres dispuestos a luchar unos por otros para conseguir su primera victoria de la historia contra Inglaterra.

    Japón sorprendió a los grandes en 2022, al vencer tanto a Alemania como a España en la fase de grupos, eliminando a la primera. Hay motivos de sobra para creer que siguen siendo capaces de dar esas sorpresas.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    PERDEDOR: Thomas Tuchel

    Los récords siguen cayendo para Tuchel. Ha sido el responsable de las primeras derrotas de Inglaterra ante un equipo africano (Senegal) y ahora ante uno asiático. No es una broma del todo, porque se trata de datos reales y contrastados.

    Hablando en serio, el balance de Tuchel con los Tres Leones parece ahora decididamente desigual. Nueve victorias, un empate y dos derrotas es apenas lo normal, teniendo en cuenta que sus rivales han sido: Andorra dos veces, Serbia dos veces, Letonia dos veces, Albania dos veces, Gales, Senegal, Uruguay y Japón. La decisión de la Federación Inglesa de prolongar su contrato hasta 2028 sin siquiera haber disputado este Mundial corre el riesgo de parecer aún más desconcertante de lo que se pensaba inicialmente.

    Southgate tenía sus defectos como seleccionador de Inglaterra, pero no se podía negar que había creado una cultura que permitía a los jugadores prosperar y rendir de forma constante a un nivel internacional que no se veía desde 1966. Pero el capitán suplente, Marc Guehi, puede haber dejado entrever que la presión de antaño está volviendo, al declarara ITV: «No es fácil ponerse la camiseta».

    Tuchel es uno de los mejores estrategas del fútbol mundial y debería ser capaz de aprender de las experiencias de este mes. Si podrá poner en práctica un plan a tiempo para ganar el Mundial es una cuestión diferente y mucho más compleja.