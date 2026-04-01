Jude Bellingham DEBE ser titular con Inglaterra, pero las esperanzas en el Mundial dependen casi exclusivamente de Harry Kane: ganadores y perdedores tras la derrota en el amistoso ante la revelación Japón, en la que se echó mucho de menos a las estrellas de Thomas Tuchel

Al empate 1-1 del viernes contra Uruguay le siguió una derrota aún más preocupante por 1-0 ante Japón el martes. Thomas Tuchel decidió dividir el equipo en dos, dando descanso a la mayoría de sus jugadores clave en el primer partido con la esperanza de que estuvieran frescos para el segundo. El plan salió mal, ya que aquellos que esperaban entrar en su esquema habitual no lograron causar impresión, mientras que algunos de sus titulares también parecían extrañamente fuera de lugar al incorporarse al equipo.

Aún hay que hacer algunas salvedades menores. Varios jugadores clave, entre los que destacan el dúo del Arsenal formado por Declan Rice y Bukayo Saka, tuvieron que retirarse del equipo por completo debido a lesiones, mientras que Harry Kane y Jude Bellingham no se consideraron lo suficientemente en forma para participar en ninguno de los dos partidos. Pero lo cierto es que Inglaterra ha sumado cero de dos en partidos en casa que debería haber ganado si tiene serias ambiciones de levantar la Copa del Mundo este verano. Una de las plantillas con más profundidad del fútbol internacional no puede esconderse tras excusas a tres meses de un gran torneo.

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