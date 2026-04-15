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Jude Bellingham admite que «puede resultar difícil» compenetrarse con Kylian Mbappé y Vinicius Jr. en el Real Madrid
Problemas tácticos para las superestrellas del Madrid
Las expectativas crecieron cuando Mbappé se unió a Vinicius Jr. y Bellingham en el Bernabéu en 2024, pero aún buscan compenetración en el campo. Antes del viaje del miércoles al Allianz Arena, Bellingham admitió que compartir espacios con tantos delanteros de élite genera fricción.
«Es difícil, porque sigo sintiendo que ha habido muchos partidos en los que nos hemos compenetrado muy bien», dijo Bellingham. «A veces, puede ser complicado con dos jugadores que son zurdos naturales [Mbappé y Viní]. Puede ser complicado cuando estamos todos en el mismo lado. [Álvaro] Arbeloa ha encontrado un equilibrio conmigo en el otro lado un poco más. Somos fluidos, tenemos libertad para movernos; a veces eso nos desordena un poco, pero hay que confiar en su talento. Cuando funciona, como espero que pase mañana, ya lo he visto antes».
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Una noche de «todo o nada» en Múnich
Tras perder 2-1 en la ida y quedar a nueve puntos del Barcelona en La Liga por un empate ante el Girona, la Liga de Campeones es la última opción del Madrid para ganar un título. Bellingham, que ha sufrido una temporada con lesiones tras una operación de hombro y problemas en los isquiotibiales, reconoce la presión del partido.
«Queremos seguir jugando por algo al final de la temporada», añadió el centrocampista. «Es muy importante para nosotros, para el club... Ha sido una temporada frustrante, la primera en la que me pierdo tantos partidos por lesión. Perder en la Champions parece un desastre. Mañana es una final, un partido a vida o muerte».
Kompany desmiente la leyenda del Madrid
El gigante español se apoya en su historial de remontadas europeas, pero el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, no se deja llevar por el entusiasmo. El técnico belga cuestionó el aura mística que rodea sus remontadas en la Liga de Campeones, y recordó que otros equipos también las han logrado. «Siguen estando entre los mejores de Europa, pero las «historias de remontadas» no son únicas: también las tienen Barcelona, Liverpool y el propio Bayern», afirmó Kompany.
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Arbeloa se mantiene firme a pesar de la presión
Mientras Kompany quiere acabar con el mito europeo del Madrid, Álvaro Arbeloa se aferra a él. Pese a la sequía de tres partidos sin ganar, el técnico blanco insiste: el ADN del club les salvará.
«Para empezar, somos el Real Madrid», declaró Arbeloa. «Si hay un equipo capaz de venir a este estadio y darle la vuelta a la situación, ese somos nosotros. Si hubiéramos ganado [el partido de ida], no habría sido nada del otro mundo. Su portero [Manuel Neuer] fue el MVP».
Antes del partido en el Allianz Arena, Arbeloa sentenció: «Somos capaces. El técnico, los jugadores y el club creen. Y en estos días todos los aficionados piensan que ganaremos».