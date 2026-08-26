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'Joven y emocionante': Bruno Fernandes elogia el nuevo fichaje del Manchester United Carlos Baleba por 70 millones de libras
El Manchester United cierra el fichaje de Carlos Baleba por 70 millones de libras
El Manchester United ha cerrado oficialmente el fichaje del centrocampista Baleba procedente del Brighton en un traspaso valorado en hasta 70 millones de libras. El United pagará una cantidad inicial de 65 millones de libras, con otros 5 millones incluidos en variables.
El internacional camerunés de 22 años ha firmado un contrato en Old Trafford hasta 2031. El United también se reserva una opción para ampliar el acuerdo un año más, en su apuesta a largo plazo por el jugador. La llegada de Baleba pone fin a una larga persecución del club, ya que el centrocampista llevaba tiempo siendo vinculado con un cambio a Old Trafford.
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Fernandes elogia al nuevo fichaje «joven y emocionante»
Fernandes ha elogiado el fichaje y ha expresado su entusiasmo por lo que el recién llegado puede aportar a su lado en el centro del campo. Hablando en los premios de la PFA después de ser nombrado Jugador del Año de los Jugadores de 2026, la estrella portuguesa reveló que los ojeadores de Old Trafford llevaban mucho tiempo admirándolo.
"Es un jugador muy enérgico. Fuerte físicamente, puede hacernos avanzar en el campo conduciendo el balón", explicó Fernandes. "Joven e ilusionante, el club le ha seguido durante dos años."
El centrocampista aporta tres años de experiencia en la Premier League
El internacional camerunés llega a Old Trafford con tres temporadas completas de experiencia en la Premier League a sus espaldas. Se incorporó originalmente al Brighton procedente del club francés Lille en 2023 por una tarifa inicial de 23,2 millones de libras. Su fichaje completa un importante refuerzo del centro del campo del Manchester United en el actual mercado de fichajes. El club ya ha incorporado a Andrey Santos procedente del Chelsea y a Youri Tielemans procedente del Aston Villa.
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Hace falta energía renovada tras el revés de la jornada inaugural
Baleba llega con un United deseoso de dejar atrás rápidamente un decepcionante inicio de temporada. Los centrocampistas Santos y Tielemans fueron titulares junto al capitán Fernandes en la jornada inaugural, pero el Manchester United sufrió una sorprendente derrota por 2-0 a domicilio ante el recién ascendido Hull City. Su integración en el centro del campo será crucial mientras Carrick busca poner en marcha la campaña del United.
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