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Joshua Kimmich, estrella del Bayern, explica por qué apoya al Arsenal en la final de la Liga de Campeones
La camaradería internacional por encima de la rivalidad entre clubes
Kimmich ha anunciado que apoyará al Arsenal en la final de la Liga de Campeones contra el PSG, pese a que el Bayern de Múnich fue eliminado por el equipo francés en semifinales. El centrocampista bávaro asegura que su decisión no se debe a ningún resentimiento, sino a su deseo de que su compañero en la selección alemana, Havertz, triunfe en el gran escenario del fútbol de clubes europeo.
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Apoyando a Havertz en su camino hacia la gloria europea
Kimmich cree que una victoria de Havertz en la Liga de Campeones sería un gran impulso para los próximos compromisos de la selección alemana este verano. «Le deseo mucho éxito a Kai para que se una a nosotros tras ese triunfo; un título así aporta energía positiva», afirmó Kimmich.
Kimmich destaca la importancia de Havertz
Kimmich defendió a Havertz, quien juega en el Arsenal, y afirmó que a menudo no recibe el reconocimiento que merece en Alemania. Elogió su versatilidad y calidad técnica.
«Es un jugador clave para nosotros y está infravalorado en Alemania. En la Eurocopa fue decisivo, aporta un conjunto fantástico de cualidades que nos ayudará», afirmó el defensa.
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Todas las miradas puestas en la final de la Liga de Campeones
Ahora toda la atención se centra en la final de la Liga de Campeones, donde Havertz y el Arsenal intentarán imponerse al PSG y hacerse con el mayor trofeo del fútbol europeo. Kimmich y la selección alemana también seguirán de cerca el resultado. Un Havertz en plena forma, que llegue a la concentración internacional con confianza y buen momento de forma, podría suponer un valioso impulso para Alemania en su preparación para el Mundial.