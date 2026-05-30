Kimmich defendió a Havertz, quien juega en el Arsenal, y afirmó que a menudo no recibe el reconocimiento que merece en Alemania. Elogió su versatilidad y calidad técnica.

«Es un jugador clave para nosotros y está infravalorado en Alemania. En la Eurocopa fue decisivo, aporta un conjunto fantástico de cualidades que nos ayudará», afirmó el defensa.