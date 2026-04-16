Joshua Kimmich asume el papel de exjefe en el FC Bayern... ¡y vuelve a hablar de la Juve!

El exdirector deportivo del Bayern y actual asesor del Dortmund suele criticar en los momentos de mayor euforia. Tras cuatro años de éxito con una Copa de Alemania y tres semifinales, Sammer dejó el Bayern en 2016. Poco antes, tras la dramática clasificación contra la Juve mencionada por Kimmich, cayeron de forma igual de intensa en semifinales ante el Atlético de Madrid. Este año, en la final de Budapest podría darse un reencuentro, pero primero les aguarda el París Saint-Germain en semifinales.

Para Kimmich, el PSG es «el equipo más en forma» de Europa. El presidente del club, Jan Christian Dreesen, dio al vigente campeón como favorito, pese a que el Bayern venció 2-1 en París en la fase de grupos. Tras una gran primera parte y con Díaz expulsado, el Bayern defendió el 2-1 hasta el final.

Kimmich recordó el duelo contra la Juventus de hace diez años, que le marcó, aunque esta vez no se refirió al dramático partido de vuelta. Al ser preguntado si la primera parte contra el PSG había sido la mejor de su etapa en el Bayern, respondió: «Sí». Solo la compara con la primera parte del partido de ida contra la Juve en 2016. Para la próxima semifinal ante el PSG se necesitarán ambas cosas: la calidad del partido de ida contra la Juve y la mentalidad del de vuelta.