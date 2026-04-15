José Mourinho y André Villas-Boas siguen en contacto pese a la rivalidad entre el entrenador del Benfica y el presidente del Oporto

Antes de entrar en la directiva, Villas-Boas trabajó siete años como analista de rivales para Mourinho. Sobre su relación actual, declaró a «Marca»: «El Oporto y su afición pudieron rendir homenaje a José cuando dejó el Fenerbaçe, antes de fichar por el Benfica, nuestro gran rival. Creo que eso fue importante.

Ahora es técnico del Benfica; a veces intercambiamos mensajes, respetamos a nuestros clubes y buscamos lo mismo: ganar la Liga».