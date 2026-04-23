¿¡José Mourinho vuelve al Real Madrid?! La actividad de Kylian Mbappé en redes sugiere que el francés acogería al portugués como próximo entrenador

El momento en que se produce esta interacción resulta especialmente delicado para el actual entrenador, Álvaro Arbeloa. El exdefensa se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor, mientras el presidente Florentino Pérez sopesa si mantener el actual equipo técnico para la temporada 2026-27. Arbeloa defendió recientemente su postura afirmando: «No creo que se necesite una revolución para luchar por los títulos».

Pese a su defensa de la continuidad, el mal curso ha hecho que muchos pidan un técnico con más experiencia. El “me gusta” de Mbappé sugiere que la estrella ve con buenos ojos la disciplina y el carisma de Mourinho, lo que aumenta la presión sobre Arbeloa de cara a un verano clave.

Al preguntarle por el “me gusta”, Arbeloa restó importancia: «No me importan. Puede darle a “me gusta” a una publicación sobre Mourinho, Julia Roberts o quien sea».