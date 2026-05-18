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Mark Doyle

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José Mourinho vuelve al Real Madrid: ganadores y perdedores de la polémica decisión de Florentino Pérez de traer de vuelta al «Special One» al Bernabéu

Winners & losers
Real Madrid
J. Mourinho
Primera División
Vinicius Junior
FEATURES

¡Por fin se ha hecho realidad! Tras amenazar en repetidas ocasiones con traer de vuelta a José Mourinho al Bernabéu, Florentino Pérez lo ha conseguido. El lunes, varias informaciones confirmaron que el Real Madrid había llegado a un acuerdo para que regresara como entrenador trece años después de su primera etapa, que terminó en un ambiente tenso.

La vuelta de Mourinho se veía venir: el mes pasado ya se sabía que era la primera opción de Pérez para sustituir a Álvaro Arbeloa, quien había reemplazado de forma precipitada a Xabi Alonso en enero. Aun así, el momento elegido sorprende.

El Madrid vive una crisis total: el presidente está presionado, hay jugadores hospitalizados por lesiones y una petición masiva para vender a las estrellas. Traer a Mourinho solo aviva el fuego.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esta decisión a la vez impactante y previsible? GOAL lo analiza.

  • FBL-EUR-C1-REAL-MADRIDAFP

    GANADOR: José Mourinho

    Mourinho, siempre seguro de sí mismo, regresa a un grande del fútbol y se siente en casa. Pero ya no es tan “especial”.

    El Benfica quiso retenerlo tras su regreso en septiembre, pero sus cuatro clubes anteriores —Fenerbahçe, Roma, Tottenham y Manchester United— celebraron su salida.

    Cuando llegó al Madrid en 2010, tras ganar un triplete con el Inter y brillar en Chelsea y Oporto, muchos lo veían como el mejor entrenador del mundo. Ahora, no conquista una liga desde 2015 y su único título reciente es la Conference League.

    Por eso, aunque recientemente cuestionó las credenciales de varios entrenadores jóvenes con cargos en equipos importantes, en realidad él no ha hecho nada en la última década que justifique semejante oportunidad. Solo por eso debería estar muy agradecido a Pérez por la chance de demostrar que aún tiene lo necesario para brillar en el máximo nivel.

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  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    PERDEDOR: Florentino Pérez

    Pérez por fin ha conseguido a su hombre... ¡otra vez! El presidente del Real Madrid siempre ha creído que se necesita un tipo de personalidad especial para dirigir el Madrid, y, para ser justos, probablemente tenga razón. Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, tranquilos y serenos, se ganaron el respeto con sus brillantes carreras como jugadores y controlaron un vestuario de egos inflados en el entorno más presionado del fútbol mundial.

    Sin embargo, Mourinho no se parece a ellos: no alivia la tensión, lanza «bombas de verdad» y no le importan las consecuencias. Aunque se le consideró un maestro de la motivación, sus métodos ya no funcionan como antes y, lo que es clave, nunca triunfaron del todo en el Madrid.

    En su primera etapa rompió el dominio del Barcelona, pero su mandato, insosteniblemente turbulento, terminó pronto porque perdió el apoyo de jugadores clave como Sergio Ramos e Iker Casillas. Este último se opuso a su regreso, pero su súplica cayó en saco roto.

    Pérez está convencido de que Mourinho es el hombre adecuado y ha apostado su presidencia por ello. Pero esta decisión probablemente no dé frutos; todo indica que le explotará en la cara.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    GANADOR: Barcelona

    Hansi Flick celebró la llegada de Alonso al Real Madrid el pasado verano, aunque intuía que podría ser malo para el Barcelona. Ya, como seleccionador alemán, había hablado con el exentrenador del Bayer Leverkusen y le impresionó su filosofía de juego.

    Su llegada sugería un cambio de estilo en el Bernabéu que se esperaba desde hacía tiempo: José Ángel Sánchez había convencido a Pérez para apostar por un juego más moderno y colectivo.

    Sin embargo, el presidente nunca se comprometió del todo, ni siquiera tras el alentador inicio de temporada del equipo, coronado con un 2-1 en el primer Clásico que dio al Madrid una ventaja de cinco puntos sobre el Barça.

    Pero cuando los resultados empeoraron, Pérez tuvo que elegir entre respaldar al técnico exigente o calmar a unas superestrellas lideradas por Vinicius Jr., y optó por lo segundo, dejando a Alonso tras solo seis meses.

    Mientras la imagen de Alonso sale airosa del caos madridista, la de Pérez queda muy dañada. Desesperado, el presidente ha vuelto a llamar a Mourinho, igual que en 2010.

    El Barça, que ganó dos ligas seguidas con Flick y un grupo joven y unido, respeta a Mourinho —autor de una Copa del Rey y una Liga en su anterior etapa—, pero no teme su regreso.

    Así que es probable que la cantera del Barça vuelva a superar a los mercenarios del Madrid la próxima temporada.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    PERDEDOR: Vinicius Jr.

    Si Vinicius ya tenía problemas con Alonso, ¿cómo podría ahora mantener una relación laboral armoniosa con alguien a quien quizá odia?

    Recordemos que Mourinho culpó a Vinicius de provocar las tensiones en el Estadio da Luz en febrero, cuando el extremo fue insultado por la afición y por Gianluca Prestianni, del Benfica, tras abrir el marcador en la ida de la previa de la Champions.

    Prestianni, que se tapó la boca con la camiseta para no ser grabado, fue sancionado por «conducta homófoba» hacia Vinicius. Sin embargo, el argentino eludió de forma controvertida cualquier castigo por presuntamente insultar de forma racista al brasileño, acusación que siempre ha negado, incluso ante Mourinho tras el partido.

    La opinión de Mourinho sobre el incidente enfureció a muchos, como reveló a Amazon Prime: «Cuando marcas un gol así, solo tienes que celebrarlo y volver... Hay algo que no funciona, porque ocurre en todos los estadios. Donde juega Vinicius siempre pasa algo».

    Una declaración impactante que, en la práctica, culpaba a Vinicius de los insultos racistas que ha sufrido a lo largo de los años. Será interesante ver si la llegada de Mourinho influye en las negociaciones del Real Madrid con Vinicius, quien será agente libre el año que viene y suena para fichar este verano por otro club de élite europeo.

  • West Ham United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Titulares legítimos de los derechos

    Lo ames o lo odies, Mourinho es imposible de ignorar. Ya no es un pionero táctico, pero para provocar a la gente sigue en una liga propia.

    Nadie maneja a los medios como él: es el sueño de cualquier periodista gracias a sus frases lapidarias. Según su ánimo —o su estrategia— puede ser divertido u ofensivo, y todos quieren escucharlo.

    Su regreso al Real Madrid garantiza audiencias, así que los titulares de los derechos de La Liga, la Champions y la Copa del Rey lo recibirán con los brazos abiertos. Nadie es neutral ante el “Special One”, y los aficionados de todo el mundo sintonizarán cada semana para celebrar sus victorias… o sus derrotas.

  • Florentino Perez Joan LaportaAFP

    PERDEDOR: El fútbol español

    Tras el Clásico de agosto de 2011, en el que Mourinho agredió al segundo entrenador del Barcelona, Tito Vilanova, Gerard Piqué acusó al técnico madridista de «destruir el fútbol español». Aunque el defensa no es el más fiable, tenía razón.

    Como declaró más tarde a La Sexta el afable Andrés Iniesta, Mourinho «cultivó» un clima de «odio» entre Madrid y Barça que acabó causando «mucho daño a la selección nacional». «No hace falta ser del Barcelona o del Real Madrid para saber que esa situación era desagradable, y el elemento clave de esa historia fue Mourinho», explicó el ganador del Mundial.

    Casillas cree que Mourinho cambió su actitud hacia él porque intentó reconstruir los puentes que el técnico había destruido.

    «Hablé con Xavi Hernández y Carles Puyol», declaró el ex capitán del Madrid a AS en 2016. «Les dije que íbamos a acabar siendo una carga para el fútbol español y que teníamos que limar asperezas entre nosotros. Quizá a [Mourinho] no le sentó bien que hablara con gente del Barcelona para calmar los ánimos...».

    En este clima, con ambos clubes acusándose de corrupción y presiones arbitrales, su regreso al Bernabéu parece llegar en el peor momento. Como advirtió Piqué en 2011: «Esto va a acabar muy mal».

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