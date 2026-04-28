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¡José Mourinho vuelve al Real Madrid! Florentino Pérez lo prefiere al entrenador del Benfica para reemplazar a Álvaro Arbeloa
Mourinho podría volver al Bernabéu
Mourinho suena con fuerza para regresar al Real Madrid, que busca nuevo entrenador. Aunque el veterano técnico tiene contrato con el Benfica, The Athletic asegura que Pérez lo quiere para este verano.
El club busca un técnico experimentado que estabilice un proyecto con altibajos. Mourinho ya entrenó al equipo entre 2010 y 2013 y mantiene buena relación con Pérez. Una cláusula de su contrato con el Benfica, que se puede rescindir por unos 3 millones de euros en los diez días posteriores al final de la temporada, facilitaría su regreso.
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Pérez designa al sucesor de Arbeloa
Las dudas sobre el futuro de Arbeloa como entrenador del Santiago Bernabéu desencadenaron la búsqueda. Arbeloa, nombrado en enero de 2026 tras el cese de Xabi Alonso, no ha logrado dar un giro al equipo. Como el Madrid podría acabar una segunda temporada sin títulos, Pérez busca una figura de élite de gran renombre para recuperar la competitividad del club.
Aunque Arbeloa es respetado, la directiva cree que la plantilla necesita una mano más experta para guiar a los jóvenes talentos. Pérez ve en el enfoque psicológico y los estándares rigurosos de Mourinho el remedio ideal para la falta de garra actual. Según informes, el presidente lidera personalmente el proceso de contratación, como ya hizo en momentos de máxima presión.
El legado perdurable de Mourinho en Madrid
En su primera etapa en España, Mourinho acabó con el dominio del Barcelona de Guardiola y ganó La Liga 2011-12 con 100 puntos y 121 goles. Impuso un estilo de contraataque y una fortaleza mental que llevó al Madrid a tres semifinales consecutivas de la Liga de Campeones. A pesar de su controvertida salida en 2013, muchos aficionados lo ven como un punto de inflexión que devolvió al Madrid su estatus de potencia mundial.
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No es el único candidato
La decisión final sobre el próximo entrenador del Real Madrid se anunciará poco después de que terminen las ligas. Se espera que Arbeloa dirija los partidos restantes hasta el anuncio oficial, aunque Mourinho no es la opción preferida. También suenan Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, y Sebastian Hoeness, del Stuttgart. The Athletic añade que Mauricio Pochettino, técnico de Estados Unidos, también es valorado en el Bernabéu.