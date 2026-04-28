Mourinho suena con fuerza para regresar al Real Madrid, que busca nuevo entrenador. Aunque el veterano técnico tiene contrato con el Benfica, The Athletic asegura que Pérez lo quiere para este verano.

El club busca un técnico experimentado que estabilice un proyecto con altibajos. Mourinho ya entrenó al equipo entre 2010 y 2013 y mantiene buena relación con Pérez. Una cláusula de su contrato con el Benfica, que se puede rescindir por unos 3 millones de euros en los diez días posteriores al final de la temporada, facilitaría su regreso.