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José Mourinho vuelve a criticar a los árbitros de la Liga Portuguesa tras el título del Oporto, después de que el Benfica desperdiciara una ventaja de dos goles en Famalicao
La lucha por el título termina con un sabor amargo
La lucha por el título acabó de forma dramática tras desperdiciar el Benfica una ventaja considerable, lo que permitió al Oporto proclamarse campeón por primera vez desde la temporada 2021-22. Mourinho vio con frustración cómo su equipo caía en casa del Famalicao tras la expulsión de Nicolás Otamendi en la segunda parte. El Benfica queda segundo con 76 puntos, a nueve del campeón. En vez de hablar de los errores tácticos, el técnico culpó al árbitro Gustavo Correia.
Mourinho critica duramente el nivel arbitral
En declaraciones a Sport TV, el entrenador del Benfica fue directo al criticar el arbitraje, que, en su opinión, ha empañado la temporada. Tras permitir una sola pregunta, felicitó a los nuevos campeones y elogió la fortaleza de su equipo. Mourinho declaró: «Mi valoración es que, al acercarse el final del campeonato, este partido refleja lo que ha sido la liga. Felicito al FC Porto por ser campeón merecido y a mis jugadores por su valentía hasta hoy, sobre todo hoy».
Ahora el foco está en el segundo lugar.
Con la medalla de oro ya imposible, el club debe reajustar de inmediato sus prioridades. El Sporting es tercero con 73 puntos, a solo tres del Benfica y con un partido menos. Quedar por debajo de su rival local sería un golpe duro. Sobre la lucha por el segundo puesto, Mourinho se mostró desafiante y prometió: «Daremos todo para quedarnos segundos y terminar por delante del Sporting; creo que lo lograremos».
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Mirando hacia el futuro del club
El Benfica debe reorganizarse rápido para asegurar el segundo puesto. Primero recibe al Braga el 10 de mayo y luego visita al Estoril el 17. Puede acabar invicto en Liga Portugal, pero el futuro de Mourinho sigue en el aire por rumores de su regreso al Real Madrid.