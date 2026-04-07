José Mourinho, «triste», afirma que algunos jugadores del Benfica «no viven por y para el fútbol» y da por perdida la lucha por el título de la Liga de Portugal tras un «pobre» empate ante el Casa Pia, que se encuentra en peligro de descenso

Tras el pitido final, Mourinho se mostró muy crítico con el resultado y lamentó haber perdido el control sobre el destino del Benfica en la lucha por el segundo puesto. Reveló que, en el descanso, mantuvo una charla muy directa en la que cuestionó la disciplina táctica de los jugadores y su compromiso general con las exigencias del deporte.

En declaraciones a Sport TV, Mourinho dijo: «Más allá del incidente [del gol de Casa Pia]... diría más: no solo hemos perdido dos puntos, sino las últimas oportunidades que teníamos de luchar por el título, y hemos perdido el control de nuestro destino para acabar segundos. No me gustó la primera parte; en el descanso hablamos de lo que tendríamos que cambiar tácticamente, e intenté hacerles entender... porque hay algunos que a veces parecen no comer fútbol, no respirar fútbol; parece que a veces se olvidan de la realidad.

«Les hice unos cálculos. Si no ganábamos este partido, la difícil pero posible lucha por el título terminaría, y ya no dependeríamos de nosotros mismos para quedar segundos; eso es lo que estaba en juego».

Añadió: «El árbitro no influyó en el resultado, pero sí tuvo mucha influencia en un partido mediocre. El Benfica estuvo flojo en la primera parte, en cuanto a actitud, mejoró después en todos los aspectos, pero luego el partido se acaba y, por así decirlo, el campeonato se acaba con una situación de descuido, algo que no puede darse cuando se va ganando 1-0».