José Mourinho quiere seguir como entrenador del Benfica la próxima temporada. Así lo dijo el domingo tras ganar 2-0 al CD Nacional. El técnico portugués, de 63 años, ya prepara la siguiente campaña.
Traducido por
José Mourinho toma una decisión definitiva sobre su futuro en el Benfica
Mourinho afirma que la decisión de seguir como entrenador del Benfica la próxima temporada no depende de él: «Depende exclusivamente de si el club quiere que siga aquí después del verano».
El exentrenador de Real Madrid, Inter y Chelsea, entre otros, afirma que quiere seguir al frente del club más laureado de Portugal y que el club cumple sus expectativas. «En cualquier caso, mi deseo de quedarme en el Benfica no depende de las inversiones en el equipo».
Mourinho explica sus planes para la próxima temporada. Como muchos jugadores viajarán a Norteamérica por el Mundial, “The Special One” recurrirá a la cantera del Benfica.
«Busco a la pequeña élite dentro de la élite», afirma Mourinho, quien quiere acelerar su ascenso al primer equipo. «Así me aseguraré de que el primer equipo se mantenga fuerte en un calendario apretado y ganemos profundidad en la plantilla».
Mourinho fue despedido el verano pasado por el Fenerbaçe turco tras no clasificar a la Liga de Campeones. El club cayó en la ronda de play-off ante el Benfica, donde Mourinho asumió la dirección técnica en septiembre.
El Benfica es tercero en la Liga Portugal, a dos puntos del Sporting de Lisboa (71), que es segundo y tiene el puesto de acceso a la fase previa de la Liga de Campeones. El FC Porto, dirigido por el exentrenador del Ajax Francesco Farioli, lidera la clasificación con 76 puntos.