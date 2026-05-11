José Mourinho pone dos condiciones clave al Real Madrid, que prepara su primera reunión con el técnico del Benfica

El cerco se estrecha en torno a Mourinho: el Madrid quiere traer de vuelta al veterano entrenador. El mandato de Álvaro Arbeloa llega a su fin, y la directiva ve en el técnico portugués el perfil ideal para recuperar la competitividad y los valores del club.

Según AS, la operación ya empezó, aunque está en fases preliminares. Hasta ahora se han sentado las bases para un posible reencuentro mediante conversaciones iniciales entre el representante del técnico, Jorge Mendes, y la directiva madridista.

No obstante, las conversaciones no se acelerarán hasta el final de las ligas en España y Portugal.