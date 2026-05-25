José Mourinho podría costarle al Real Madrid 15 millones de euros, ya que el entrenador retrasa la activación de la cláusula de rescisión del Benfica

Se da por hecho que el veterano técnico portugués será el próximo entrenador del Real Madrid, pero el fichaje sufre un atasco administrativo temporal.

SegúnRTP, el principal motivo del retraso es el inicio de un conflicto político en el Bernabéu, donde Florentino Pérez afronta su primera elección presidencial disputada en dos décadas.

Aunque hay un acuerdo verbal de tres años, Pérez ha priorizado su campaña contra Enrique Riquelme. Esta lucha interna ha impedido la firma de los documentos, por lo que Mourinho sigue vinculado al Benfica hasta que se cierren las urnas.



