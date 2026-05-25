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José Mourinho podría costarle al Real Madrid 15 millones de euros, ya que el entrenador retrasa la activación de la cláusula de rescisión del Benfica
Las elecciones presidenciales retrasan el anuncio de Madrid
Se da por hecho que el veterano técnico portugués será el próximo entrenador del Real Madrid, pero el fichaje sufre un atasco administrativo temporal.
SegúnRTP, el principal motivo del retraso es el inicio de un conflicto político en el Bernabéu, donde Florentino Pérez afronta su primera elección presidencial disputada en dos décadas.
Aunque hay un acuerdo verbal de tres años, Pérez ha priorizado su campaña contra Enrique Riquelme. Esta lucha interna ha impedido la firma de los documentos, por lo que Mourinho sigue vinculado al Benfica hasta que se cierren las urnas.
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La enorme ganancia inesperada del Benfica al vencer la cláusula
El retraso ha salido caro al gigante español. El martes 26 de mayo expiró el plazo para activar la cláusula reducida de 7 millones de euros. Ahora, quien quiera fichar al exentrenador del Chelsea y el Manchester United deberá pagar mucho más.
Ahora, su cláusula con el Benfica sube a 15 millones, lo que fortalece la posición de Rui Costa en las negociaciones: puede exigir la cifra completa o forzar a los blancos a un acuerdo directo y complejo.
Una cuenta pendiente para el «Special One»
A pesar de las complicaciones financieras y políticas, Mourinho se mantiene firme y comprometido con el fichaje. Entre 2010 y 2013 ya dirigió al club, ganó una Liga con 100 puntos, récord histórico, pero no consiguió la Décima.
Ve en este regreso, 13 años después, la ocasión de terminar lo que empezó. Según se informa, su nuevo contrato de tres años incluye cláusulas de rendimiento: si en los primeros 24 meses recupera el título liguero, su permanencia quedará garantizada.
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El Benfica se fija en Silva como posible sustituto
La falta de entrenador bloquea la planificación veraniega del Benfica, especialmente tras no lograr la clasificación directa para la fase de grupos de la Europa League. Rui Costa sufre una presión creciente de la afición para resolver el impasse y arrancar la pretemporada.
Tras la supuesta negativa de Ruben Amorim, el club se centra en Marco Silva, del Fulham. El Benfica presiona para que Silva deje la Premier League y regrese a Portugal, donde ocuparía el puesto que Mourinho dejará una vez finalicen las elecciones en Madrid y se abone la indemnización de 15 millones de euros.