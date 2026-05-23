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José Mourinho pide al Real Madrid fichar a un centrocampista por 50 millones de euros y podría nombrar a Toni Kroos como su segundo entrenador
«El Especial» apuesta por Hjulmand para renovar el centro del campo
Mourinho ya ha comunicado sus exigencias para su regreso a la capital española. Según COPE, pide al Real Madrid fichar al danés Hjulmand, capitán del Sporting de Lisboa, por unos 50 millones de euros (43 millones de libras).
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El entrenador del Sporting «no se sorprende» por el interés del Madrid
Al preguntarle por los rumores sobre el Bernabéu, el entrenador del Sporting, Rui Borges, admitió que no le sorprende el interés de uno de los clubes más grandes del mundo. «El interés del Real Madrid por Hjulmand me parece natural: es un gran jugador y ha hecho magníficas temporadas con el Sporting. Su calidad es evidente. No me sorprende que el Real Madrid u otro club lo quiera; es señal de que hemos hecho bien nuestro trabajo. Como responsable, me hace feliz», declaró Borges en una reciente entrevista con Sport TV.
Toni Kroos, una sorpresa en la nueva plantilla
Además de reforzar la plantilla, Mourinho quiere reestructurar el cuerpo técnico y la dinámica interna del club. Tras haber trabajado antes con Aitor Karanka como su mano derecha, el técnico de 63 años busca ahora un exjugador emblemático para su equipo. El excentrocampista madridista Kroos suena como candidato a integrarse en el cuerpo técnico, pues Mourinho le ve como el puente ideal entre el vestuario y la junta directiva.
- AFP
Arbeloa dimite mientras Pérez apuesta por Mourinho
Arbeloa ha allanado el camino para el regreso de Mourinho al anunciar que dejará su cargo tras el último partido de la temporada. Asumió el puesto en enero, pero no logró cambiar el rumbo del equipo, que quedó fuera de las competiciones nacionales y europeas. Pese a los malos resultados, el exdefensa mostró gratitud por su etapa al frente del primer equipo: «Me voy de Madrid con inmensa gratitud hacia mis jugadores. Me han hecho mejor cada día y me han convertido en un entrenador más completo».
Su regreso es una apuesta personal de Florentino Pérez, ansioso por recuperar la gloria tras dos años sin títulos. El cambio llega en plena incertidumbre institucional: se rumorea que habrá elecciones y que Pérez podría medirse a Enrique Riquelme, por lo que el éxito de esta nueva etapa con Mourinho se vuelve clave para el actual presidente. Todo indica que vendrá una gran reestructuración, con Hjulmand como posible primera pieza de un verano que promete ser movido en el Bernabéu.