José Mourinho niega haber hablado con Florentina Pérez sobre su regreso al Real Madrid, pero no descarta dejar el Benfica

El entrenador descartó las negociaciones actuales, pero dejó la puerta abierta para el verano. Explicó que los jugadores no deciden marcharse o quedarse, sino que son los clubes quienes inician los trámites para fichar a quienes quieren. «No he tenido contacto con el Real Madrid y hasta el último partido contra el Estoril no lo tendré. Después, tendré una semana para hablar con quien considere».