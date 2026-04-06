José Mourinho fue «uno de los primeros» en llamar a Edoardo Bove tras su paro cardíaco, según revela la estrella del Watford, quien habla de su «increíble relación» con el legendario entrenador

El jugador recuerda el incidente con una madurez que contradice su edad, a pesar de lo angustioso que fue su desmayo sobre el césped de la Serie A. Admitió que no recordaba nada de lo sucedido cuando se despertó en la cama del hospital, del que finalmente le dieron el alta 12 días después.

«Lo último que recuerdo es cuando me caí», recordó. «Me desperté en el hospital sin saber qué había pasado. Pensé que había tenido un accidente de coche. Antes de que ocurriera, me sentía como un superhéroe. Me dijeron que no volvería a jugar al fútbol. A veces pensaba: “¿Qué voy a hacer?”. Hubo días muy difíciles en los que todo iba muy mal».