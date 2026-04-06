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José Mourinho fue «uno de los primeros» en llamar a Edoardo Bove tras su paro cardíaco, según revela la estrella del Watford, quien habla de su «increíble relación» con el legendario entrenador
El apoyo inmediato de Mourinho tras la tragedia
En una entrevista con el Daily Mail, Bove contó con detalle cómo Mourinho se puso en contacto con él casi inmediatamente después de su aterrador desmayo. El jugador de 23 años, que fue uno de los pupilos del técnico portugués durante la etapa que compartieron en el Roma, sufrió un paro cardíaco mientras jugaba con la Fiorentina contra el Inter hace más de un año. Hablando de su antiguo entrenador, el centrocampista afirmó: «Se preocupa por todos los jugadores a los que ha entrenado. ¡Por algunos más que por otros! Me escribió primero, pero yo no podía responder a nadie, así que consiguió el número de mis padres. Tengo una relación increíble con él. Mourinho es una persona muy importante para mí y para mi familia».
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Un momento aterrador y un largo camino de recuperación
El jugador recuerda el incidente con una madurez que contradice su edad, a pesar de lo angustioso que fue su desmayo sobre el césped de la Serie A. Admitió que no recordaba nada de lo sucedido cuando se despertó en la cama del hospital, del que finalmente le dieron el alta 12 días después.
«Lo último que recuerdo es cuando me caí», recordó. «Me desperté en el hospital sin saber qué había pasado. Pensé que había tenido un accidente de coche. Antes de que ocurriera, me sentía como un superhéroe. Me dijeron que no volvería a jugar al fútbol. A veces pensaba: “¿Qué voy a hacer?”. Hubo días muy difíciles en los que todo iba muy mal».
Una nueva vida con un marcapasos automático en Inglaterra
Dado que el reglamento de la liga prohíbe a los clubes italianos alinear a jugadores con un desfibrilador cardioversor implantable (ICD), el centrocampista se vio obligado a abandonar su país natal para continuar su carrera. Finalmente encontró un nuevo hogar en el Watford, donde el club le ha proporcionado un plan médico minucioso. El equipo de la Championship le ha ayudado a recuperar la forma que en su día le valió el apodo de «perro enfermo» por su estilo tenaz.
Con ocho partidos a sus espaldas desde su debut el 14 de febrero, ahora se siente completamente cómodo con el dispositivo que controla su ritmo cardíaco, y explica: «Tengo un nuevo amigo en mi cuerpo. Cuando te ves cambiado en el espejo puede ser doloroso, pero para mí no lo fue. Nunca me ha decepcionado».
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¿Qué le depara el futuro al centrocampista del Watford?
Tras superar las adversidades, el italiano se centra ahora en lo que queda de temporada. Ha disputado ocho partidos con los Hornets en la Championship, marcando un gol decisivo en el tiempo de descuento durante la victoria por 3-1 contra el Wrexham. Tras debutar como titular el viernes en el partido a domicilio contra el Queens Park Rangers, el lunes se quedó en el banquillo sin llegar a salir en el encuentro contra el Charlton.
Al Watford le quedan cinco partidos de liga: el 11 de abril visitará al Oxford United y el 18 de abril recibirá al Sheffield United. A continuación le esperan enfrentamientos cruciales contra el West Brom, el Middlesbrough y el Coventry City.