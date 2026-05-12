José Mourinho está en las «negociaciones finales» para volver al banquillo del Real Madrid, como «único candidato» para reemplazar a Álvaro Arbeloa

El inminente nombramiento marcará el final de la etapa de Arbeloa en el banquillo. Mourinho sustituirá al actual entrenador, que asumió el cargo en enero tras la marcha de Alonso. A pesar de sus vínculos como exjugador, su etapa no ha convencido a la directiva para el proyecto a largo plazo. Con el regreso del técnico portugués, el Real Madrid apuesta por un ganador que conoce su cultura, mientras Arbeloa deja el cargo tras unos meses de alta presión.