José Mourinho duda sobre su futuro en el Benfica por rumores que lo vinculan con el Real Madrid y la Premier League

En una rueda de prensa le preguntaron al veterano técnico si confirmaba su continuidad en el banquillo del Benfica para la temporada 2026-27. Su respuesta, directa y sin rodeos, reflejó lo rápido que pueden cambiar las cosas en el fútbol moderno: «No puedo decirlo, ¿cómo voy a asegurar algo así? ¡No depende solo de mí! Es obvio», declaró Mourinho.

El exentrenador del Chelsea y del Manchester United comparó su situación con la de cualquier empleado de un club o de un periodista en una redacción. “Ningún entrenador, jugador, director de prensa o fisioterapeuta puede asegurar que seguirá en el club dentro de diez años; tampoco lo puedo garantizar yo”, sentenció.