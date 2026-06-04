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José Mourinho da el «sí» al Real Madrid en un polémico vídeo de la campaña electoral de Florentino Pérez, mientras el portugués le dice al furioso Benfica que todo es un MONTAJE
La campaña de Pérez desata la polémica en torno a Mourinho
La campaña de reelección de Pérez difundió un vídeo que parecía confirmar el regreso de Mourinho al Real Madrid. El clip, con el lema «MOUcha historia por hacer», avivó el debate sobre el futuro del técnico en el Bernabéu.
Benfica reaccionó de inmediato, pues el técnico sigue bajo contrato hasta 2027. Según Record, Mourinho contactó al club para aclarar que no grabó el vídeo y que las imágenes se crearon con inteligencia artificial.
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Pérez apoya el nombramiento de Mourinho como entrenador del Real Madrid
Pérez elogió a Mourinho y recordó su éxito en el Real Madrid. «Es uno de los grandes entrenadores del mundo y fue muy importante para el club durante su etapa con nosotros», declaró a Diario AS.
«Fue el técnico de la temporada récord en La Liga y elevó la competitividad del equipo, lo que resultó clave para todo lo que vino después. Mourinho e [Ibrahima] Konaté son mis primeros fichajes».
La campaña electoral se recrudece
Las elecciones del 7 de junio enfrentan a Pérez y a Enrique Riquelme. Pérez presenta la votación como una elección entre su liderazgo estable y un regreso a un periodo menos exitoso del club.
Riquelme, que rechaza la idea de fichar a Mourinho, asegura que su proyecto deportivo tomará otro rumbo: «Es un buen entrenador, pero nuestro proyecto es distinto; él tiene experiencia en competiciones europeas. No nos gusta, es muy diferente al de Florentino Pérez. Yo tengo otro entrenador».
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Los miembros de Madrid se preparan para tomar una decisión
Ahora toda la atención se centra en las elecciones presidenciales del 7 de junio, en las que los socios del Real Madrid elegirán el futuro del club. El resultado dirá si Pérez puede seguir con sus planes, que incluyen a Mourinho y refuerzos defensivos.