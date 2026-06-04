José Mourinho da el «sí» al Real Madrid en un polémico vídeo de la campaña electoral de Florentino Pérez, mientras el portugués le dice al furioso Benfica que todo es un MONTAJE

La campaña de reelección de Pérez difundió un vídeo que parecía confirmar el regreso de Mourinho al Real Madrid. El clip, con el lema «MOUcha historia por hacer», avivó el debate sobre el futuro del técnico en el Bernabéu.

Benfica reaccionó de inmediato, pues el técnico sigue bajo contrato hasta 2027. Según Record, Mourinho contactó al club para aclarar que no grabó el vídeo y que las imágenes se crearon con inteligencia artificial.







