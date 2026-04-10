Jornada de la Liga de Élite: duelo cumbre entre Al-Ittihad y Neom, mientras Al-Qadsia busca recuperar su sueño

En la fase de liga se jugaron 240 partidos: 191 victorias y 49 empates.
Se marcaron 711 goles, una media de casi tres por encuentro.
El Al-Hilal lideró la fase de liga con 46 goles, cuatro más que Al-Nassr y Al-Fateh.
Al-Nassr tuvo la defensa más sólida, con 19 goles encajados (promedio de 0,8 por partido), dos menos que Al-Fateh.
Además, Al-Nasr tiene la mejor diferencia de goles (+23), uno más que Al-Hilal.
Al-Ittifaq sumó 13 victorias, una más que Al-Taawoun, y solo empató un partido, al igual que Al-Arabi y Al-Jabalain.
Al-Hilal, con solo dos derrotas, fue el menos vencido, dos menos que Al-Nasr, que perdió cuatro.
Basem Al-Arini, delantero del Al-Taawoun, lidera la clasificación de goleadores de la Liga Aérea de Élite con 18 tantos, tres más que Jalal Al-Salem, del Al-Ittifaq.
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