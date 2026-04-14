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Jorginho, exjugador del Arsenal y del Chelsea, retiró sus críticas a Chappell Roan tras un incidente con el personal de seguridad del hotel
Primeras declaraciones de Jorginho
En marzo, durante el Lollapalooza, Jorginho denunció que un agente de seguridad abordó a su hija de 11 años de forma «extremadamente agresiva». Según el exfutbolista italiano, la niña solo se acercó a una mesa del hotel para comprobar si estaba la cantante de «Good Luck, Babe!».
Jorginho publicó el incidente en redes sociales, explicando que su hija había llorado tras el encuentro y señalando que el agente formaba parte del equipo de Roan. El centrocampista mostró su decepción por el trato a una joven fan.
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Singer niega su implicación
Roan respondió rápidamente a las acusaciones, dejando claro que no conocía el incidente y que no había ordenado al personal de seguridad acercarse a nadie.
En un mensaje publicado en Instagram Stories, afirmó: «No le pedí al guardia de seguridad que se acercara a esta madre y a su hijo. Ellos no se acercaron a mí; no hacían nada. Es injusto que el personal de seguridad presuma malas intenciones sin motivo».
Jorginho aclara la situación
El centrocampista ha confirmado ahora que el guardia de seguridad en cuestión no trabajaba para Roan. En una declaración posterior, Jorginho escribió: «Hice mi declaración inicial en el calor del momento, tras enterarme de que un guardia de seguridad adulto se había acercado a mi hijo y a mi esposa de forma intimidatoria. Reaccioné como lo haría cualquier padre. Mi prioridad siempre será proteger a mi familia, y eso hice. El guardia ha reconocido públicamente que en ese momento trabajaba para otro artista. Aunque aún no sabemos por qué se acercó a ellas, y no creemos que una niña de 11 años desayunando sea una amenaza, ahora está claro que no actuaba en nombre de Chappell.
Me alegra aclarar las cosas; quiero que se sepa la verdad. Lamento el impacto en Chappell Roan, Catherine, Ada y nuestras familias. Siempre defenderé a los míos, pero reconozco cuando las cosas no son lo que parecían. Gracias por el apoyo recibido. Quiero dejar claro que no apoyo ni alientó el discurso de odio ni los ataques en línea. Defiendo el respeto, la empatía y la humildad, valores que transmito a mi familia. Para mí, este asunto está cerrado».
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¿Y ahora qué?
Roan aún no ha respondido a la nueva aclaración de Jorginho. El centrocampista se mantiene con el Flamengo, segundo en la Serie A brasileña 2026 con 20 puntos en diez jornadas, a seis del líder, el Palmeiras, que tiene un partido más. Su próximo compromiso es contra el Independiente de Medellín en la Copa Libertadores, seguido de un duelo liguero ante el Bahía.