Jorginho contra una estrella del pop de fama mundial en defensa de la hija de un actor famosísimo. Parece el argumento de una película, pero es lo que ha ocurrido en las últimas horas cuando el exjugador del Nápoles, ahora en el Flamengo, ha utilizado su perfil de Instagram para denunciar un desagradable incidente que le ha ocurrido a la hija de su esposa, que ya forma parte de su familia. Repasemos la polémica entre el campeón de Europa de 2021 con Italia y Chappell Roan.
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Jorginho contra Chappell Roan y su equipo: su hija, entre lágrimas tras un encuentro en el hotel; la reconstrucción de los hechos
En una historia de Instagram, Jorginho se ha enfrentado a la estrella del pop Chappell Roan y a su equipo, a quienes acusa de haber dejado a su hija de once años «conmocionada» y «llorando» tras un encuentro en un hotel. ¿Pero qué pasó? Todo partió de una coincidencia: la familia de Jorginho se encontró en el mismo hotel de São Paulo que la famosa cantante y la pequeña Ada Law le pidió hacerse una foto con ella. La niña intenta acercarse a Chappell Roan, pero se lo impide una brusca intervención del equipo de seguridad de la artista que, según el relato del jugador, utilizando un tono duro, sacude a la hija de Jorginho, haciéndola llorar.
- Jorginho Instagram
Esta es la versión del exjugador del Nápoles, compartida en una publicación escrita tanto en portugués como en inglés. «Hoy he vivido una situación muy desagradable. Mi mujer está en São Paulo para el Lollapalooza. Esta mañana, mi hija estaba muy emocionada: había preparado un cartel porque iba a conocer a Chappell Roan. Por casualidad, descubre que se aloja en el mismo hotel que la artista. Mientras mi hija desayunaba, la ve pasar frente a su mesa. Mi hija, como cualquier niña de 11 años, la reconoció, se emocionó y le preguntó si era realmente ella. Roan ni siquiera se acercó a ella, simplemente pasó frente a la mesa y sonrió ante la pregunta de mi hija, que no preguntó ni dijo nada más. Lo que ocurrió después es realmente increíble. Un guardaespaldas de la cantante se acercó a la mesa donde mi familia estaba desayunando y empezó a amenazar a mi mujer, diciéndole que no debería haber permitido eso a mi hija porque se trata de algo molesto, una falta de respeto. También dijo que presentaría una denuncia contra ellos en el hotel. Durante todo esto, mi hija estaba llorando y muy alterada por lo que estaba pasando. Llevo muchos años en el mundo del fútbol, sé lo que significa la exposición pública y el respeto de los límites. En el caso de mi hija, solo se trataba de una niña que admiraba a alguien. Me parece muy triste ver este tipo de trato por parte de quienes deberían comprender la importancia de los aficionados. Al fin y al cabo, son ellos quienes construyen todo esto. Espero que lo ocurrido sirva para reflexionar. Nadie merece ser tratado así, especialmente un niño».
Pero la ira de Jorginho por el incidente no se detuvo ahí. El centrocampista de 34 años del Flamengo etiquetó luego la cuenta de Instagram de Roan y escribió un mensaje en mayúsculas: «SIN VUESTROS FANS, NO SERÍAS NADA. Y ME DIRIGO A VUESTROS FANS: ELLA NO MERECE VUESTRO CARIÑO».
Sus mensajes fueron republicados y compartidos por su esposa, la cantante Catherine Harding, también conocida como Cat Cavelli y anteriormente pareja del actor de Hollywood Jude Law, con quien tuvo precisamente a Ada. La publicación de denuncia del futbolista incluía también una foto del cartel que había hecho su hija para la actuación de Roan.
Jorginho, en otros mensajes, describió la reacción de la cantante como «completamente desproporcionada» y «extremadamente agresiva». People señaló que Roan lleva tiempo luchando por que se respeten los límites entre ella, los fans y los paparazzi. Hace unas semanas, la propia artista acusó a un grupo de fotógrafos y admiradores que la esperaban fuera del restaurante donde estaba cenando de haberla «acosado».