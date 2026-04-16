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Jorginho admite que perdió la «alegría» por el fútbol bajo las órdenes de Mikel Arteta en el Arsenal
Encontrar la «alegría» lejos de los Emiratos
Jorginho dejó el Arsenal el verano pasado buscando recuperar la felicidad en el campo. Llegó en 2023 procedente del Chelsea, pero poco a poco pasó de titular a suplente, lo que afectó su motivación. Ahora, como agente libre, fichó por el Flamengo.
«Quiero sentirme vivo e importante para el equipo», explicó Jorginho a The Times. «Cuando un jugador no está en el campo, es difícil mantener la motivación. Necesitaba un lugar donde jugar con alegría». Con los Gunners disputó 79 partidos, 27 como titular.
- AFP
Las tácticas frente a los «deberes»
Jorginho destacó el exigente entorno táctico impuesto por Arteta. El Arsenal es conocido por su meticuloso trabajo en las jugadas a balón parado, una preparación que Jorginho compara con la tarea escolar diaria pese a su eficacia.
«Parece una tarea, pero cuando estudias y llega el examen, obtienes buen resultado», explicó. «La gente valora ahora la importancia de las jugadas a balón parado. ¿Por qué concentrarse y trabajar más en ello es un problema, si los resultados hacen feliz a todos?».
La búsqueda de la belleza del fútbol
El centrocampista italiano advirtió que centrarse demasiado en las jugadas a balón parado podría restar fluidez al juego ofensivo del Arsenal. Añadió que priorizar en exceso los resultados basados en datos puede hacer que se olvide el «fútbol bonito» que todos anhelan en la lucha por la Premier.
Jorginho añadió: «Si te centras solo en eso y olvidas el juego, no tendrás un fútbol bonito. Se trata de encontrar equilibrio. Cuando te obsesionas con los resultados y con una sola cosa, ahora las jugadas a balón parado, el fútbol queda un poco olvidado. Pero el fútbol siempre está en evolución».
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Consejos para la lucha por el título
Mientras el Arsenal busca su primer título de la Premier League en más de dos décadas, Jorginho aconsejó a sus excompañeros dejar atrás el peso de fracasos pasados para cruzar la meta.
Al analizar sus opciones mientras la temporada llega a su clímax, afirmó: «Espero que se olviden de los últimos años, porque si piensan en ello, podrían presionarse a sí mismos. Creo que simplemente deben darse cuenta de lo fuertes que son y de la sólida posición en la que se encuentran».
El Arsenal lidera la Premier League con seis puntos sobre el Manchester City, aunque el City tiene un partido menos, lo que aumenta la presión de cara al duelo del domingo en el Etihad Stadium.