Jorginho admite que perdió la «alegría» por el fútbol bajo las órdenes de Mikel Arteta en el Arsenal

Jorginho dejó el Arsenal el verano pasado buscando recuperar la felicidad en el campo. Llegó en 2023 procedente del Chelsea, pero poco a poco pasó de titular a suplente, lo que afectó su motivación. Ahora, como agente libre, fichó por el Flamengo.

«Quiero sentirme vivo e importante para el equipo», explicó Jorginho a The Times. «Cuando un jugador no está en el campo, es difícil mantener la motivación. Necesitaba un lugar donde jugar con alegría». Con los Gunners disputó 79 partidos, 27 como titular.