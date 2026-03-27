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Jordan Henderson se une a Wayne Rooney en un selecto grupo, ya que el centrocampista del Brentford será titular con Inglaterra contra Uruguay
Hito histórico en Wembley
La titularidad de esta noche supone un logro monumental para Henderson, que se convierte en el cuarto jugador de la historia en mantener su carrera con la selección inglesa durante más de una década y media. Según datos de The Athletic, se une a una lista de élite en la que figuran Sir Stanley Matthews (22 años y 229 días), Peter Shilton (19 años y 225 días) y Wayne Rooney (15 años y 277 días). Tras haber prestado servicio a la selección nacional durante 15 años y 131 días, la regularidad de Henderson a lo largo de diferentes épocas del fútbol inglés sigue sin tener parangón entre sus compañeros en activo.
- AFP
Desde sus inicios hasta convertirse en un referente
La trayectoria de Henderson comenzó el 17 de noviembre de 2010. Tras quedar fuera de la convocatoria de la selección sub-21, recibió una convocatoria sorpresa para la selección absoluta con motivo de un partido amistoso contra Francia. Debutó esa misma noche, como titular en el centro del campo junto a su entonces compañero en el Liverpool, Steven Gerrard. Desde aquella noche, se ha convertido en un fijo en la selección, pasando de ser una joven promesa a un líder veterano que ha sabido lidiar con las presiones del escenario internacional durante más de una década.
Diez años de experiencia en torneos
El historial de este centrocampista en los grandes torneos es muy amplio. Fue convocado para la Eurocopa 2012 como sustituto del lesionado Frank Lampard. Posteriormente, fue titular en el Mundial de 2014 en Brasil y formó parte de la selección en la Eurocopa 2016 en Francia. Su influencia alcanzó su punto álgido durante el Mundial de 2018 en Rusia, donde ayudó a Inglaterra a llegar a las semifinales a pesar de fallar un penalti en la dramática tanda de penaltis en la que se impuso a Colombia.
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El resurgimiento del Brentford y su regreso a la escena internacional
Aunque Henderson se quedó a las puertas de convertirse en el primer inglés en disputar siete grandes torneos tras quedarse fuera de la convocatoria para la Eurocopa 2024, su buen estado de forma reciente ha obligado a su reincorporación. Desde que fichó por el Brentford en el verano de 2025 con un contrato de dos años, ha experimentado un resurgimiento en su carrera. Esta temporada, ha disputado 31 partidos en todas las competiciones, marcando un gol y dando tres asistencias. Su liderazgo ha sido fundamental para llevar a los Bees al séptimo puesto de la Premier League, demostrando que, incluso en esta etapa de su carrera, sigue siendo un activo vital tanto para el club como para la selección.