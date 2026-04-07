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Jonathan Rowe sueña con volver a la Premier League, pero el delantero del Bolonia espera llamar la atención de Thomas Tuchel para asegurarse un puesto en la selección inglesa para el Mundial
Adaptarse a la vida en Italia
Tras haber tenido dificultades iniciales para adaptarse a las exigencias tácticas del fútbol italiano tras su fichaje procedente del Marsella el verano pasado, Rowe está viviendo ahora una racha de gran acierto ante la portería contraria. El extremo se ha convertido en una pieza clave del equipo de Vincenzo Italiano, con seis goles a sus espaldas hasta la fecha, cinco de ellos marcados en un frenético comienzo de 2026.
En declaraciones al Corriere di Bologna, el delantero reflexionó sobre su trayectoria desde la Championship hasta el Stadio Renato Dall'Ara.
«Es el mejor momento desde mi llegada a Bolonia. Lo mejor de mi carrera sigue siendo mi último año en el Norwich, en la Championship. Jugaba muy a menudo, marqué muchos goles, incluso algunos importantes», admitió Rowe.
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En busca del sueño de los Tres Leones
Nacido a la sombra del estadio de Wembley, la relación de Rowe con la selección nacional comenzó mucho antes de que se convirtiera en profesional. Durante su infancia, podía ver el famoso arco desde el jardín de su casa, e incluso ejerció de mascota durante un partido amistoso disputado en 2013 entre Inglaterra y Brasil.
Ahora, con Thomas Tuchel al mando y la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el jugador de 22 años está deseando dar el salto de la selección sub-21 a la absoluta a tiempo para el torneo de Norteamérica.
«Sí, quedan dos meses e intentaré llamar la atención del entrenador tanto como sea posible», declaró Rowe sobre sus ambiciones para el Mundial. Su desarrollo se ha caracterizado por centrarse en la «arrogancia en el campo», equilibrada con la humildad fuera de él.
Señaló: «El miedo a desperdiciar mis cualidades me empujó a dar siempre lo mejor de mí cada día, para no tener remordimientos cuando echara la vista atrás a mi carrera o a mi vida. Creo que eso se nota cuando juego».
Rowe ha sido clave para la selección sub-21 de Inglaterra, pero no ha vuelto a jugar con el equipo desde que ayudó a los Young Lions a conquistar el título del Campeonato de Europa en el verano de 2025.
Un futuro regreso a la Premier League
Tras debutar en la Premier League con el Norwich en 2021, Rowe llegó a disputar 13 partidos en la máxima categoría y considera que esta división es la cima de este deporte. Ha confirmado que espera volver a ponerse a prueba allí en el futuro.
«Es la mejor liga del mundo. Debutar en 2021 fue un honor y me hizo querer jugar muchos partidos allí. Uno siempre aspira al más alto nivel. No sé cuándo, pero algún día quiero volver a jugar allí», reveló Rowe.
A pesar de que su salida del Marsella se vio complicada por los cambios tácticos del entonces entrenador Roberto De Zerbi, sigue agradecido por el camino que le llevó a Italia: «Al final, ese episodio me trajo aquí».
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Derrotando a los Villans en Europa
El objetivo inmediato de Rowe es el decisivo partido de cuartos de final de la Europa League contra el Aston Villa. Para el londinense, este encuentro supone una oportunidad perfecta para demostrar al público inglés exactamente lo que se está perdiendo. Cree que el Bolonia tiene la calidad necesaria para imponerse a uno de los equipos punteros de la Premier League, siempre y cuando sea capaz de igualar la intensidad de la afición local y mostrar su eficacia ante la portería contraria.
«Quiero ganar y pasar de ronda. He jugado muchas veces contra los Villans, un club de primer nivel. Tienen un buen entrenador y grandes jugadores, como Harvey Elliott, que jugó conmigo en la selección sub-21. No será fácil, pero tampoco lo será para ellos», explicó Rowe.