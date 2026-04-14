Getty Images
Traducido por
John Terry, leyenda del Chelsea, asumirá todas las decisiones deportivas del Colchester United, una vez que se concrete la compra del club por 14 millones de libras
- AFP
Terry lidera la oferta pública de adquisición
El Colchester confirma conversaciones avanzadas con un grupo de inversores para su venta. La oferta, valorada en 14 millones de libras, tiene como figura central a Terry, cinco veces campeón de la Premier con el Chelsea, quien podría asistir al partido contra el Accrington Stanley el martes. De concretarse, Terry controlará fichajes, plantilla y nombramientos técnicos, informa Telegraph Sport.
- Getty Images Sport
La propiedad confirma las negociaciones de venta
Aunque el legendario defensa central aún no se ha pronunciado públicamente, la directiva del Community Stadium ha reconocido que el acuerdo está a punto de cerrarse. Esta transición podría aprovechar la experiencia de Terry en la cantera del Chelsea para facilitar futuros acuerdos de cesión para el equipo de Essex.
Al referirse a las negociaciones en curso, el propietario Robbie Cowling emitió un comunicado: «El Colchester United mantiene conversaciones detalladas con un consorcio sobre una propuesta de venta del club. Por ahora no podemos comentar sobre personas o empresas implicadas.
Solo se darán más detalles cuando la transacción esté totalmente completada y se hayan terminado todos los trámites. Mi prioridad es asegurar que cualquier decisión sobre la futura propiedad del club sea la mejor para el Colchester United, sus aficionados y su éxito a largo plazo».
Ambiciones de liderazgo
Terry, diplomado en gestión de clubes, aspira desde hace tiempo a un cargo de liderazgo. En 2023, Telegraph Sport informó que evaluó comprar un 10 % del Chelsea mediante un consorcio liderado por el empresario tecnológico Harley Kisberg con inversión de aficionados. Aunque el plan no se concretó, su incorporación a un puesto operativo en el Colchester sigue la tendencia de figuras destacadas que invierten en divisiones inferiores para crecer profesionalmente.
- Getty Images Sport
Un camino ambicioso por delante
La inminente llegada de esta figura emblemática se produce mientras el equipo busca consolidar una temporada estable, ya que ocupa el 13.º puesto de la League Two con 60 puntos en 42 partidos. Los hombres de Danny Cowley se enfrentan a un calendario exigente para cerrar la campaña, y esta experiencia podría ser vital para los fichajes futuros. Una vez finalicen los trámites, la clave será si su experiencia convierte al Colchester en aspirante al ascenso la próxima temporada.