Aunque el legendario defensa central aún no se ha pronunciado públicamente, la directiva del Community Stadium ha reconocido que el acuerdo está a punto de cerrarse. Esta transición podría aprovechar la experiencia de Terry en la cantera del Chelsea para facilitar futuros acuerdos de cesión para el equipo de Essex.

Al referirse a las negociaciones en curso, el propietario Robbie Cowling emitió un comunicado: «El Colchester United mantiene conversaciones detalladas con un consorcio sobre una propuesta de venta del club. Por ahora no podemos comentar sobre personas o empresas implicadas.

Solo se darán más detalles cuando la transacción esté totalmente completada y se hayan terminado todos los trámites. Mi prioridad es asegurar que cualquier decisión sobre la futura propiedad del club sea la mejor para el Colchester United, sus aficionados y su éxito a largo plazo».