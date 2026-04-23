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John Terry advierte a los candidatos al banquillo del Chelsea: «No se pueden comprar jugadores». Además, publica un «preocupante» vídeo en TikTok
La sombría perspectiva de Terry
Terry admite estar muy preocupado por el futuro del club, que busca ya su tercer entrenador esta temporada. La vacante surgió tras el cese de Rosenior, quien apenas duró 23 partidos de un contrato de seis años y medio.
«Esta noche estoy aquí sentado preocupándome por lo que va a pasar con nuestro club de fútbol», dijo Terry en su cuenta oficial de TikTok. «Necesitamos un entrenador después del fin de semana, pero no sé cuándo la propiedad decidirá quién llega. ¿Vendrá un técnico de primer nivel al Chelsea en este momento, dada nuestra situación? No podemos fichar, parece que tendremos que vender a nuestros mejores jugadores, y eso siempre duele».
- AFP
La búsqueda de reemplazos de primer nivel
Terry, que capitaneó al equipo en su mejor época, cree que la posible ausencia de competiciones europeas y las actuales dificultades económicas hacen el puesto poco atractivo para los entrenadores de élite. El club atraviesa una crisis histórica: no ha marcado en cinco partidos ligueros consecutivos por primera vez en 114 años.
El exdefensa añadió: «No jugaremos en Europa, y ojalá me equivoque. Estoy muy frustrado y, sobre todo, preocupado. Siento la ira y la frustración de la afición del Chelsea. En mi etapa como capitán vi pasar a 17 entrenadores, así que los jugadores deben unirse y centrarse en el partido del fin de semana, olvidando el ruido exterior». Tenemos un partido importantísimo, muy difícil, pero también muy fácil para nosotros, como jugadores: ignorar el ruido y concentrarnos en lo que viene, que es el partido contra el Leeds este fin de semana. Lo hemos visto muchas veces, pero quizá el futuro no sea tan claro como siempre hemos creído».
Reacciones al despido de Rosenior
La destitución de Rosenior tras solo 106 días ha generado opiniones divididas. Algunos lo ven como un paso necesario para detener una racha negativa que culminó con la derrota 3-0 ante el Brighton, mientras que el exdelantero del Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink se mostró sorprendido por el momento de la decisión, dada la duración prometida del proyecto.
«Estoy sorprendido. No esperaba que sucediera tan pronto», declaró Hasselbaink a Sky Sports News. «Sé que estaba bajo presión porque el Chelsea es un gran club y se espera que gane. No había pasado antes, o hacía mucho tiempo que no marcaban en cinco partidos, así que las estadísticas no le favorecen. Pero, como no lleva mucho en el Chelsea, creí que le darían más tiempo. Me sorprende, pero en el fútbol esto pasa: la camiseta pesa y la afición está acostumbrada a ganar siempre. El partido contra el Brighton fue malo».
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Las dos vías del Chelsea para clasificarse para las competiciones europeas
La derrota ante el Brighton ha hecho que el Chelsea caiga al octavo puesto, a siete puntos del Liverpool, quinto, tras jugar un partido más. A falta de cuatro jornadas, sus opciones de clasificarse para competiciones europeas siguen vivas en dos frentes. Aun con remotas opciones en la Premier, la FA Cup brinda una ruta directa: ganar la semifinal ante el Leeds les daría el título y un billete para la Europa League.