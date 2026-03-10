Getty
Joey Barton detenido por presunta agresión tras una pelea con palos de golf
Se abre una investigación sobre una supuesta pelea.
El Daily Mail informa que Barton fue «uno de los dos hombres detenidos tras un altercado cerca del club de golf Huyton and Prescot». Continúan informando que se llamó a los servicios de emergencia tras recibir denuncias de una agresión.
Según el Mail, «la discusión comenzó dentro de la sede del club». A medida que el supuesto enfrentamiento se intensificaba, «se sugiere que posteriormente se sacó un arma desde fuera del edificio y que Barton pudo haber actuado en defensa propia».
Se dice que un hombre fue trasladado al hospital para «evaluar las lesiones en la cara y las costillas». Se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.
Declaración de la policía de Merseyside
Un portavoz de la policía de Merseyside declaró oficialmente: «Podemos confirmar que dos personas han sido detenidas tras las denuncias de una agresión en Huyton el domingo 8 de marzo. Alrededor de las 21:00 horas, los servicios de emergencia acudieron a Fairway tras recibir denuncias de que un hombre había sido agredido cerca del club de golf Huyton and Prescot. La víctima fue trasladada al hospital para evaluar las lesiones que presentaba en la cara y las costillas.
Un hombre de 50 años y otro de 43 han sido detenidos como sospechosos de lesiones graves según el artículo 18. Ambos se encuentran actualmente bajo custodia, donde serán interrogados por los detectives. Se está investigando el incidente».
Barton asistió al partido de la FA Cup entre el Newcastle y el Manchester City.
El incidente en cuestión habría tenido lugar al día siguiente de que Barton regresara al St James' Park para ver al Newcastle en la quinta ronda de la FA Cup contra otro de sus antiguos clubes, el Manchester City.
No ha habido actividad en la cuenta de Barton en X, que tiene 2,5 millones de seguidores y en la que se autodenomina «crítico cultural», desde el 8 de marzo.
La sentencia de Barton en el caso Aluko
En diciembre de 2025, Barton fue condenado a seis meses de prisión, suspendidos durante 18 meses, tras ser declarado culpable de enviar comunicaciones electrónicas gravemente ofensivas con la intención de causar angustia o ansiedad al locutor Jeremy Vine y a las comentaristas de fútbol Lucy Ward y Eni Aluko.
El hombre, de 43 años, también fue condenado a realizar 200 horas de trabajo comunitario no remunerado y a pagar más de 20 000 libras esterlinas en concepto de costas.
