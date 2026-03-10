Joey Barton detenido por presunta agresión tras una pelea con palos de golf

El Daily Mail informa que Barton fue «uno de los dos hombres detenidos tras un altercado cerca del club de golf Huyton and Prescot». Continúan informando que se llamó a los servicios de emergencia tras recibir denuncias de una agresión.

Según el Mail, «la discusión comenzó dentro de la sede del club». A medida que el supuesto enfrentamiento se intensificaba, «se sugiere que posteriormente se sacó un arma desde fuera del edificio y que Barton pudo haber actuado en defensa propia».

Se dice que un hombre fue trasladado al hospital para «evaluar las lesiones en la cara y las costillas». Se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.