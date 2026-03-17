Joelinton da su opinión sobre Nick Woltemade en el centro del campo del Newcastle antes del decisivo partido de la Liga de Campeones contra el Barcelona

El desplazamiento al Camp Nou de Spotify tiene un significado especial para Joelinton, que ya había visitado la ciudad anteriormente para recibir tratamiento por una lesión. Admite que se siente mucho más feliz de visitarla ahora como jugador, con el objetivo de conseguir un resultado memorable tras el empate 1-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del Newcastle.

«He estado en Barcelona varias veces en las últimas temporadas para recibir inyecciones, ¡pero estoy feliz de estar allí para jugar esta vez!», añadió. «Espero que podamos ir al Camp Nou y rendir bien. Tenemos confianza y fe en que pasaremos de ronda. Para ser justos, en los últimos partidos hemos jugado mucho mejor y hemos sumado puntos contra el Chelsea y el Man United. También aguantamos al Barcelona y ahora tenemos cada vez más confianza en cada partido. Si seguimos esforzándonos y intentándolo, aún podemos alcanzar nuestros objetivos esta temporada».