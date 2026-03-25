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Joao Mario 2-1Getty Images
Gianluca Minchiotti

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¿Joao Mario fichado definitivamente por el Bolonia? La cifra que satisface a la Juventus

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Joao Mario

El lateral ha convencido al Bolonia, que está estudiando la posibilidad de ficharlo a título definitivo procedente de la Juventus, donde el portugués no entra en los planes del equipo

El futuro de João Mário podría teñirse pronto y definitivamente de rojo y azul. El lateral derecho portugués, nacido en 2000, que llegó al Bolonia en el mercado de invierno cedido por la Juventus, ya ha empezado a hacerse un hueco importante en el esquema de la formación emiliana, convenciendo a la directiva y al cuerpo técnico paraque apuesten decididamente por él también para la próxima temporada.


Según informa Sportmediaset, el Bolonia estaría valorando seriamente la posibilidad de iniciar negociaciones con el club bianconero para la compra definitiva del jugador. Una clara señal de confianza hacia el lateral portugués, que en pocas semanas ha demostrado buenas cualidades tanto en fase defensiva como en la proyección ofensiva.

  • LA POSTURA DE LA JUVENTUS

    Por su parte, la Juventus parece dispuesta a no considerar a João Mário una pieza clave en su proyecto técnico futuro. A pesar de la inversión realizada hace apenas un verano —11,4 millones de euros pagados al Oporto, más 1,2 millones en gastos adicionales—, la directiva bianconera estaría dispuesta a escuchar ofertas, fijando un precio de salida en torno a los 10 millones de euros por su traspaso definitivo.


    Una operación que, de confirmarse, permitiría a la Juve evitar posibles pérdidas y al Bolonia hacerse con un jugador que ya cuenta con experiencia internacional y un interesante margen de crecimiento.

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  • EL RENDIMIENTO

    Sobre el terreno de juego, João Mário ha empezado a dejar huella: desde que llegó a Emilia ha disputado 8 partidos, en los que además ha marcado un gol. Estas cifras se suman a las 13 apariciones que acumuló en la primera parte de la temporada con la camiseta de la Juventus, lo que suma un total de más de 20 partidos esta temporada en todas las competiciones.


    Vinculado a los bianconeri por un contrato de larga duración, que expira el 30 de junio de 2030, el lateral portugués representa un fichaje interesante de cara al verano. Mucho dependerá de la voluntad del Bolonia de dar el paso y de la estrategia de la Juventus, pero la sensación es que las negociaciones podrían entrar en su fase decisiva en los próximos meses.


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