Getty/GOAL
Joao Felix elogia a Cristiano Ronaldo como "único" por hacerlo un mejor jugador después de su vinculación en Al-Nassr, mientras los compañeros de equipo portugueses luchan por la Bota de Oro de Arabia Saudita
Iniciador de tendencias: Nombres conocidos siguieron a Ronaldo a Arabia Saudita
Ronaldo se mudó a Riad en 2023 tras ver su contrato rescindido en el Manchester United y rápidamente se convirtió en un pionero en el mercado de transferencias. Varios otros nombres conocidos lo han seguido hacia el Medio Oriente.
Félix está entre aquellos que han seguido ese camino, con el delantero de 26 años aprovechando las riquezas que se ofrecen fuera de Europa tras sufrir un tiempo difícil con los pesos pesados de La Liga y la Premier League.
Ha disfrutado de una temporada de debut productiva con Al-Nassr, marcando 19 goles en total y empatando con Ronaldo en la carrera por la Bota de Oro, y busca ayudar a un rostro familiar que ha encontrado difícil tener éxito tangible durante su tiempo en Arabia Saudita a hacer más adiciones a su impresionante currículum.
- Getty
Gran figura de todos los tiempos: Ronaldo sigue marcando el estándar
CR7 sigue marcando la pauta para quienes lo rodean, tanto en el club como en la selección, y Félix ha declarado al sitio web oficial de la Liga Profesional Saudí sobre trabajar con el gran de todos los tiempos: “Por supuesto, tener a Cristiano como compañero de equipo siempre es bueno, por todo lo que aporta al equipo, todas las enseñanzas. Es un modelo a seguir para casi todos los jugadores, especialmente en cuanto al trabajo y dedicación.
“El hecho de que yo y nuestros compañeros de equipo lo tengamos cerca, nos convierte en mejores jugadores también, y especialmente más profesionales, lo cual es muy importante hoy en día. Y que estemos aquí con él nos ayuda mucho. Como has visto, nuestro equipo ha jugado partido tras partido y sigue respondiendo bien físicamente.
“Todos los esfuerzos que [Cristiano] hace y lo que hace en el campo, que ha experimentado más que todos nosotros juntos, lo que pone cada día y cada partido, es único. Y que lo veamos, a los 40 años, haciendo lo que hace, solo nos da más motivación. Como dije antes, es un ejemplo para nosotros, y siempre tratamos de buscar las cosas positivas que hace por nosotros.”
Temible delantera: Félix se une a Ronaldo, Mané y Coman
Félix ahora se alinea junto a Ronaldo, Sadio Mané y Kingsley Coman, con Al-Nassr alardeando de suficiente poderío ofensivo para preocupar a cualquier oponente. Félix dijo sobre esa formidable unidad ofensiva: “Todos somos jugadores de calidad, y jugando los cuatro juntos, porque nos llevamos bien, las cosas terminan saliendo bien.
“Es bueno que estemos todos juntos, porque cuando uno no está tan bien un día, los otros tres lo están. O si dos no están tan bien, los otros dos lo están, y terminan ayudando al equipo. Creo que, cuando los cuatro estamos en buena forma, somos imparables aquí en Arabia Saudita.”
Félix solo tiene un contrato hasta 2027, con el contrato de Ronaldo también expirando ese verano. No está seguro de lo que deparará el futuro a largo plazo, pero sigue decidido a dejar su huella en el más alto nivel.
Félix agregó sobre su legado, con Ronaldo mostrando lo que se puede lograr: “Quiero hacer lo mejor que pueda, ayudar al club. Y al hacer eso, y que las cosas vayan bien, la gente siempre me recordará, siempre tendrán un cariño especial por mí.
“Creo que eso es por lo que todos jugamos: se trata de dejar nuestra marca en el fútbol, en los clubes, en la selección. Todos jugamos un poco para eso. Y no huyo de eso.”
- Getty
Partidos de Al-Nassr: Se acerca la épica batalla con Al-Hilal
Al-Nassr ha perdido puntos preciosos en sus últimos dos partidos - contra Al-Ettifaq y Al-Ahli - lo que significa que han caído desde la cima de la tabla de la Saudi Pro League. Están un punto detrás de los líderes invictos Al-Hilal.
Ronaldo, Félix y compañía volverán a la acción el jueves cuando reciban a Al-Qadisiyah, antes de enfrentarse a Al-Hilal en lo que promete ser una épica batalla entre dos viejos adversarios el 12 de enero.
Anuncios