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Joao Cancelo revela una promesa incumplida en el Al-Hilal y explica por qué volvió cedido al Barcelona

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Joao Cancelo ha criticado al Al-Hilal por no cumplir sus promesas durante su breve paso por la Liga Profesional Saudí. El lateral portugués, reciente campeón de Liga con el Barcelona, asegura que le engañaron sobre su papel en el equipo antes de volver a Europa.

  • El Al-Hilal, acusado de traición por una estrella portuguesa

    Tras celebrar el título de La Liga 2025-26 con el Barcelona, Cancelo reveló los detalles de su conflictiva salida del Al-Hilal. El exdefensa del Manchester City llegó a Arabia Saudí como fichaje estrella, pero su etapa se truncó por falta de transparencia de la directiva. Asegura que lo engañaron sobre su futuro en la plantilla.

    En declaraciones a DAZN, el defensa fue claro: «En el Al-Hilal, por desgracia, había gente que no me decía la verdad. Me dijeron que me iban a inscribir en la lista de la liga saudí y, luego, cuando llegó el momento, no lo hicieron. Al final siempre quedo yo como el malo, pero yo cumplo mi palabra y no la cambiaría por nada. Siempre he sido así: directo y sin rencor”, concluyó el lateral.

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    Un complicado regreso a Riad

    Cancelo ha relanzado su carrera en Cataluña, pero su futuro es incierto. Al-Hilal, que ya lo marginó, no lo dejará marchar gratis y pide 15 millones de euros.

    El cupo de extranjeros que motivó su salida persiste. Aun así, su deseo de no guardar rencor abre la puerta a un regreso, aunque sea poco probable, si no se concreta su traspaso. El Barcelona quiere conservarlo, pero solo si llega gratis, lo que choca con las exigencias económicas del club saudí.


  • El efecto Flick y la alternativa del Benfica

    Cancelo ha renacido bajo la batuta de Hansi Flick. El técnico alemán ha sabido sacar lo mejor de este versátil defensa, que se ha convertido en una pieza fundamental del esquema táctico de los blaugranas. Su capacidad para cubrir ambas bandas y incorporarse al centro del campo ha dado al Barcelona la flexibilidad táctica necesaria para ganar el título nacional.


  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Cuatro títulos de liga

    Al ganar La Liga con el Barcelona, el lateral de 31 años ha conquistado cuatro de las cinco grandes ligas europeas: Premier League (tres veces con el Manchester City), Serie A (con la Juventus), Bundesliga (con el Bayern Múnich) y ahora La Liga.

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