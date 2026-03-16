Joan Laporta ha sido reelegido presidente del Barcelona con una victoria aplastante, tras salir airoso de las polémicas declaraciones de Xavi sobre Lionel Messi

En una demostración decisiva de apoyo democrático, Laporta conservó la presidencia al obtener 32 934 votos, una cifra que eclipsó los 14 385 de Font. Las elecciones se celebraron en un contexto de tensión institucional tras las recientes declaraciones de Xavi, quien afirmó que Laporta había bloqueado personalmente el regreso de Messi en 2023. A pesar de esta «bomba», con una participación del 42,34 % de los socios con derecho a voto, la mayoría respaldó la trayectoria actual de Laporta. Los colegios electorales de Cataluña y Andorra estuvieron muy concurridos durante todo el domingo, y el Spotify Camp Nou, parcialmente renovado, acogió a más de 60 000 aficionados para celebrar la victoria por 5-2 sobre el Sevilla mientras se ultimaban los resultados.