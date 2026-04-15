Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Joan Laporta Barcelonagetty
Muhammad Zaki

Traducido por

Joan Laporta critica el arbitraje «vergonzoso» en el partido de vuelta de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Atlético de Madrid y confirma que recurrirá de nuevo ante la UEFA

Barcelona
Atlético Madrid
Atlético Madrid vs Barcelona
Liga de Campeones
Primera División

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, criticó con dureza el arbitraje tras la eliminación en cuartos de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid. Calificó de «vergüenza» la actuación del árbitro y del VAR en la vuelta y confirmó que el club presentará una nueva queja a la UEFA.

  • Laporta tacha el arbitraje de «vergüenza»

    Tras la eliminación europea en el Metropolitano, Laporta mostró su enfado por las decisiones que, a su juicio, perjudicaron al equipo de Hansi Flick en ambos partidos. Durante el Trofeo Conde de Godó, el presidente de 63 años mostró su incredulidad por la labor arbitral en la eliminatoria. El Barça cayó 2-0 en la ida y, pese a ganar 2-1 en la vuelta, quedó eliminado; además, Eric García vio la roja.

    «Primero felicito al Atlético, pero el arbitraje de ayer, tanto del colegiado como del VAR, fue una vergüenza», afirmó. «Es intolerable lo que nos han hecho. En la ida ya no nos pitaron un penalti claro y expulsaron a un jugador cuando era amarilla, porque Giuliano [Simeone] no tenía el balón bajo control. La roja nos perjudicó mucho».

    • Anuncios
  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Los catalanes confirman su segundo recurso ante la UEFA

    El Barça ya recurrió tras el partido de ida en el Spotify Camp Nou por una mano de Marc Pubill, pero el organismo rector del fútbol europeo desestimó el recurso. Sin desanimarse, Laporta anunció que el vicepresidente Rafa Yuste prepara una nueva documentación para impugnar las decisiones.

    «El Barcelona exige explicaciones sobre por qué se rechazó esa reclamación, y Yuste me ha dicho que se presentará otra porque lo de ayer es inaceptable. Ha habido decisiones muy perjudiciales para el club y queremos que se aclare lo ocurrido», añadió Laporta.


  • Puntos conflictivos concretos en el punto de mira

    Laporta repasó varios incidentes del partido de vuelta que, en su opinión, favorecieron al equipo de Diego Simeone. Desde la expulsión de García hasta el penalti no pitado a Dani Olmo, el presidente azulgrana cree que todas las decisiones dudosas fueron en contra de su equipo. Le indignó especialmente el trato a Fermín López, que acabó con la nariz sangrando tras chocar con el portero Juan Musso.

    «Fue una eliminatoria en la que las decisiones arbitrales nos perjudicaron mucho. En el partido de vuelta, Eric García no era el último hombre atrás, [Jules] Koundé estaba llegando», afirmó. «El árbitro mostró inicialmente una tarjeta amarilla, pero el VAR intervino y la anuló. El remate de Ferran [Torres] fue gol, la falta sobre [Dani] Olmo fue clara, la sobre Fermín intolerable con el labio superior abierto, y luego amonestaron a Gavi. El chico sufría mientras le cosían y ni siquiera le mostraron tarjeta. Es inaceptable».

  • Respuesta a las acusaciones de parcialidad «desvergonzada» contra el árbitro

    Las palabras del presidente coinciden con la indignación del extremo lesionado Raphinha, quien afirmó que al Barça le habían «robado por completo» la eliminatoria. Al ser consultado sobre quienes aseguran que el Barcelona se beneficia del arbitraje, Laporta respondió que son tonterías: «Que lo digan después de lo visto en esta eliminatoria de Champions. Nadie lo cree». Ahora el equipo debe centrarse en la Liga y asegurar el título en las próximas semanas. «Los que dicen que el Barça se beneficia de los árbitros son unos descarados. Para decir eso... solo tienen que fijarse en esta eliminatoria de la Champions. Nadie se lo cree», afirmó. Ahora el equipo debe centrarse en la Liga para asegurar el título en las próximas semanas.

Copa del Rey
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL