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Joan Laporta critica el arbitraje «vergonzoso» en el partido de vuelta de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Atlético de Madrid y confirma que recurrirá de nuevo ante la UEFA
Laporta tacha el arbitraje de «vergüenza»
Tras la eliminación europea en el Metropolitano, Laporta mostró su enfado por las decisiones que, a su juicio, perjudicaron al equipo de Hansi Flick en ambos partidos. Durante el Trofeo Conde de Godó, el presidente de 63 años mostró su incredulidad por la labor arbitral en la eliminatoria. El Barça cayó 2-0 en la ida y, pese a ganar 2-1 en la vuelta, quedó eliminado; además, Eric García vio la roja.
«Primero felicito al Atlético, pero el arbitraje de ayer, tanto del colegiado como del VAR, fue una vergüenza», afirmó. «Es intolerable lo que nos han hecho. En la ida ya no nos pitaron un penalti claro y expulsaron a un jugador cuando era amarilla, porque Giuliano [Simeone] no tenía el balón bajo control. La roja nos perjudicó mucho».
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Los catalanes confirman su segundo recurso ante la UEFA
El Barça ya recurrió tras el partido de ida en el Spotify Camp Nou por una mano de Marc Pubill, pero el organismo rector del fútbol europeo desestimó el recurso. Sin desanimarse, Laporta anunció que el vicepresidente Rafa Yuste prepara una nueva documentación para impugnar las decisiones.
«El Barcelona exige explicaciones sobre por qué se rechazó esa reclamación, y Yuste me ha dicho que se presentará otra porque lo de ayer es inaceptable. Ha habido decisiones muy perjudiciales para el club y queremos que se aclare lo ocurrido», añadió Laporta.
Puntos conflictivos concretos en el punto de mira
Laporta repasó varios incidentes del partido de vuelta que, en su opinión, favorecieron al equipo de Diego Simeone. Desde la expulsión de García hasta el penalti no pitado a Dani Olmo, el presidente azulgrana cree que todas las decisiones dudosas fueron en contra de su equipo. Le indignó especialmente el trato a Fermín López, que acabó con la nariz sangrando tras chocar con el portero Juan Musso.
«Fue una eliminatoria en la que las decisiones arbitrales nos perjudicaron mucho. En el partido de vuelta, Eric García no era el último hombre atrás, [Jules] Koundé estaba llegando», afirmó. «El árbitro mostró inicialmente una tarjeta amarilla, pero el VAR intervino y la anuló. El remate de Ferran [Torres] fue gol, la falta sobre [Dani] Olmo fue clara, la sobre Fermín intolerable con el labio superior abierto, y luego amonestaron a Gavi. El chico sufría mientras le cosían y ni siquiera le mostraron tarjeta. Es inaceptable».
Respuesta a las acusaciones de parcialidad «desvergonzada» contra el árbitro
Las palabras del presidente coinciden con la indignación del extremo lesionado Raphinha, quien afirmó que al Barça le habían «robado por completo» la eliminatoria. Al ser consultado sobre quienes aseguran que el Barcelona se beneficia del arbitraje, Laporta respondió que son tonterías: «Que lo digan después de lo visto en esta eliminatoria de Champions. Nadie lo cree». Ahora el equipo debe centrarse en la Liga y asegurar el título en las próximas semanas. «Los que dicen que el Barça se beneficia de los árbitros son unos descarados. Para decir eso... solo tienen que fijarse en esta eliminatoria de la Champions. Nadie se lo cree», afirmó. Ahora el equipo debe centrarse en la Liga para asegurar el título en las próximas semanas.