Joan Laporta afirma que Xavi «no podía compaginar su familia con el trabajo», mientras el presidente del Barcelona responde a las acusaciones de que bloqueó el regreso de Lionel Messi

En una entrevista con el periódico español La Vanguardia, el exentrenador del Barcelona Xavi Hernández reveló que Lionel Messi estuvo a punto de volver al club en 2023, pero que finalmente el fichaje se frustró.

Xavi afirmó que las conversaciones con la estrella argentina comenzaron poco después de la victoria de Messi en el Mundial de Catar, y señaló que el jugador había expresado claramente su deseo de volver al Camp Nou. Según el exentrenador, el Barcelona ya había recibido la aprobación de La Liga en lo que respecta a las normas de juego limpio financiero.

Sin embargo, Xavi afirmó que el presidente del club, Joan Laporta, decidió detener el traspaso por temor a las repercusiones políticas e institucionales que el regreso de Messi podría provocar dentro del club.