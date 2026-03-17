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Joan Laporta afirma que las puertas del Barcelona «siempre estarán abiertas» para Lionel Messi tras ganar las elecciones presidenciales, a pesar de la polémica con Xavi
Una victoria aplastante para Laporta
Laporta ha sido reelegido presidente del Barcelona hasta 2031, tras obtener una victoria aplastante que allana el camino para un segundo mandato consecutivo. Laporta se impuso a su rival, Víctor Font, al obtener el 68,18 % de los 48 480 votos emitidos por los socios del club, un resultado que le otorga un sólido mandato para dirigir al equipo blaugrana en su proceso de cambio de estadio y en la recuperación financiera en curso.
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La puerta sigue abierta para una leyenda
Inmediatamente después de su victoria, Laporta abordó el tema tabú: el posible regreso de Messi. «Leo estará vinculado al Barcelona de la forma que él quiera», declaró Laporta a TV3 a través de ESPN.
«Se merece un partido homenaje y también una estatua. Eso tendría un gran significado. Solo Ladislao Kubala y Johan Cruyff tienen estatuas en el estadio. Las puertas del Barça siempre estarán abiertas para él, cuando lo desee, para que pueda seguir fortaleciendo y aportando grandeza a esta institución».
Respuesta a las acusaciones de sabotaje de Xavi
La carrera presidencial distó mucho de ser un asunto tranquilo, en gran parte debido a los comentarios explosivos del exentrenador del Barça, Xavi. Durante la campaña, Xavi tildó a Laporta de «mentiroso» y alegó que el presidente había obstaculizado activamente el posible regreso de Messi a Cataluña en 2023. Laporta, sin embargo, aprovechó un acalorado debate para desmontar estas acusaciones, insinuando que el legendario excentrocampista se había relajado y no era capaz de compaginar su vida familiar y profesional como entrenador.
Laporta mantuvo que la decisión de Messi de fichar por el Inter de Miami dependía exclusivamente del jugador, y no de ninguna interferencia de la directiva. Afirmó: «Él [Xavi] dijo que nuestro equipo no sería competitivo en Europa. Estaba constantemente insatisfecho con la plantilla que tenía. Y en cuanto a Messi, en 2023 envié el contrato a Jorge Messi, quien fue muy educado. Y en mayo me dijo que no podía ser porque aquí estaría sometido a demasiada presión y que prefería irse a Miami. Y yo le dije que lo respetaba».
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«Los mejores años de nuestra vida»
El presidente concluyó su discurso tras las elecciones con una gran promesa a la afición del Barcelona, insistiendo en que las dificultades de los últimos años están llegando a su fin. Con el Camp Nou de Spotify a punto de recuperar su aforo completo durante su mandato y el equipo liderando la Liga, Laporta cree que el club está entrando en una época dorada que puede rivalizar con su primera etapa exitosa a mediados de la década de 2000.
«Ganar títulos, que es lo que les encanta a los aficionados, pero también jugar bien. Y terminar el estadio a mitad de mandato, porque eso garantiza el futuro del club a nivel financiero, pero también un recinto adecuado para ofrecer un espectáculo sobre el terreno de juego. Nos esperan los mejores años de nuestras vidas», declaró Laporta a Mundo Deportivo.
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