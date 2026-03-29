Laporta ha vuelto a defender la decisión de separarse del mejor jugador de la historia del Barça. Aunque la marcha fue recibida con lágrimas y frustración por parte de la afición, Laporta sostiene que la realidad financiera y deportiva del club no le dejó otra opción que iniciar una reconstrucción total.

En una sincera entrevista con El País, Laporta explicó que la lógica detrás de la separación se basaba en una planificación a largo plazo. «Hice lo que tenía que hacer. Leo se acercaba al final de su carrera y necesitábamos construir un nuevo equipo. ¿Me hubiera gustado construir el nuevo equipo con la ayuda de Leo? Sí. Lo intentamos, pero no pudo ser», admitió.