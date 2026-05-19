El entrenador interino Michael Carrick —a punto de firmar como titular por dos años— ha seguido de cerca al delantero. Por las normas de edad, Gabriel, de 14 años al inicio de la temporada, no podía ser convocado con el primer equipo. En marzo, Carrick declaró: «No puede estar en la convocatoria del primer equipo en los días de partido; es muy joven. JJ lo está haciendo muy bien. Tenemos buenos jugadores en la cantera e intentamos subir a los más jóvenes cuando podemos. Siempre buscamos darles esa oportunidad. JJ tiene un gran talento, es bastante obvio, y ha tenido una buena temporada con el equipo sub-18. Tenemos muy buena opinión de él. Pero la paciencia es importante a la hora de gestionar todo lo que eso conlleva, de formarlo y de elegir el momento adecuado para dar el salto, para dejarlo en un lugar determinado. Ha entrenado bien y es bueno contar con jugadores jóvenes».