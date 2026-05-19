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JJ Gabriel sugiere que pronto estará en el primer equipo del Manchester United, mientras el joven prodigio de 15 años cierra la temporada 2025-26
Una temporada estelar para la estrella de la cantera
Gabriel se ha revelado como uno de los jóvenes talentos más prometedores del país. Tras una temporada excepcional en la que marcó 23 goles en 23 partidos de liga con el equipo sub-18, el joven recibió el prestigioso premio Jimmy Murphy al mejor jugador joven del año. Gabriel expresó su gratitud en Instagram para celebrar este logro tras la decepcionante derrota ante el Manchester City en la final de la FA Youth Cup. «Es un gran honor recibir el premio Jimmy Murphy al mejor jugador joven del año. Gracias a todos en @manutd y a los aficionados por su constante apoyo», escribió.
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Una pista sobre la pretemporada entusiasma a los aficionados
Al final del mensaje, Gabriel escribió: «Nos vemos en la pretemporada». Esas cinco palabras indican que el Manchester United lo incorporará al primer equipo la próxima temporada. Según informes, el club busca abrirle camino al primer equipo y ya ha entrenado con el grupo principal en varias ocasiones. Con varias estrellas ausentes por el Mundial, la gira de pretemporada será su gran oportunidad.
Carrick pide paciencia con el joven prodigio
El entrenador interino Michael Carrick —a punto de firmar como titular por dos años— ha seguido de cerca al delantero. Por las normas de edad, Gabriel, de 14 años al inicio de la temporada, no podía ser convocado con el primer equipo. En marzo, Carrick declaró: «No puede estar en la convocatoria del primer equipo en los días de partido; es muy joven. JJ lo está haciendo muy bien. Tenemos buenos jugadores en la cantera e intentamos subir a los más jóvenes cuando podemos. Siempre buscamos darles esa oportunidad. JJ tiene un gran talento, es bastante obvio, y ha tenido una buena temporada con el equipo sub-18. Tenemos muy buena opinión de él. Pero la paciencia es importante a la hora de gestionar todo lo que eso conlleva, de formarlo y de elegir el momento adecuado para dar el salto, para dejarlo en un lugar determinado. Ha entrenado bien y es bueno contar con jugadores jóvenes».
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¿Qué le depara el futuro a Gabriel?
El United empezará la pretemporada el 18 de julio en Finlandia ante el Wrexham y luego visitará Noruega para jugar contra el Rosenborg. Gabriel aspira a brillar en esta gira escandinava, que terminará el 1 de agosto en Suecia frente al Atlético de Madrid, para consolidar su lugar en el primer equipo.