Getty Images Sport
Traducido por
JJ Gabriel, joven promesa del Manchester United, ha sido nombrado mejor jugador de la temporada de la Premier League sub-18 tras marcar 21 goles
Triunfo individual para la estrella en ascenso del United
A pesar de tener solo 15 años y jugar en una categoría superior, este joven talento ha sido premiado por su brillante temporada con el equipo de Darren Fletcher. Su gol en la victoria 3-1 ante el Stoke City del fin de semana fue el número 21 en la liga, y aún le espera la final de la FA Youth Cup contra el Manchester City el jueves. Su aportación ha sido clave para la llegada de los Red Devils a esta fase de la prestigiosa competición, y ahora buscará un título colectivo tras su premio individual.
- (C)Getty Images
Una reacción modesta ante un hito importante
Gabriel reconoció el apoyo del club, que le ayudó a mantenerse concentrado durante su meteórico ascenso en las categorías inferiores de Carrington, donde ha superado constantemente a defensas mucho mayores que él.
«Estoy encantado de ganar este premio», declaró a Mark Sullivan, de MUTV, en Carrington. «Doy las gracias a mis entrenadores y compañeros por ayudarme a conseguirlo. Desde que formamos el equipo sub-18 hemos mejorado mucho. Nos apoyamos y trabajamos duro unos por otros. Ha sido una gran temporada».
Desarrollado bajo la dirección de Fletcher
Fletcher ha sido clave en la evolución de Gabriel esta temporada. Su paso a la preparación técnica le ha permitido guiar a las jóvenes promesas en el campo. Gabriel lo elogió:
«La Academia me ha ayudado a madurar», afirmó. «Me enseñan a ser humilde y a mantener los pies en el suelo. Estoy encantado de trabajar con él [Fletcher], es un entrenador increíble y me ha ayudado mucho esta temporada a ser mejor jugador y persona. Debo seguir entrenando cada día, darlo todo en el campo y trabajar duro en el gimnasio para mantenerme en forma y evitar lesiones. Mi familia me ha apoyado en los momentos difíciles y en los buenos; vienen a todos mis partidos, sea cerca o lejos, y los quiero muchísimo».
- Getty
Reconocimiento nacional para lo mejor de Carrington
El premio se anunció en la Conferencia de Formación Juvenil de la Premier League, el jueves por la noche, donde su compañero Albert Mills también estaba nominado. Este triunfo de Gabriel es un hito para la cantera de Carrington y confirma su buen momento. Con el trofeo al Mejor Jugador Sub-18 de la Temporada en su vitrina, ahora apunta a la final de la FA Youth Cup, donde busca cerrar su histórica campaña con un título colectivo para los Red Devils.