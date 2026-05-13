JJ Gabriel está «más que preparado» para subir al primer equipo del Manchester United, afirma Darren Fletcher, quien destaca que este «increíble» joven de 15 años tiene «un gran futuro»

Fletcher ha insinuado que Gabriel y otras jóvenes promesas están listas para entrenar con el primer equipo. El joven ya se ha unido a las sesiones bajo la supervisión de Michael Carrick.

Sobre la posibilidad de que viajen a la gira de pretemporada, Fletcher aclaró: «Todos pueden ir, no solo JJ. Dependerá de quién más sea elegido y de lo que él necesite para crecer. Es clave que su desarrollo sea variado. Queremos que vaya y prospere. Debemos prepararlo para eso; si no ocurre, no pasa nada, pero debemos ser prudentes. Es clave que vivan esa experiencia en el momento justo y entender sus necesidades.

Una vez que te lanzan al ruedo, te juzgan muy rápido, con razón o sin ella. Debemos hacer lo correcto para su desarrollo. JJ es más que capaz de dar el salto, al igual que muchos de nuestros jóvenes jugadores. Todos ellos adquieren experiencia con el primer equipo. Pasa desapercibido cuántos de nuestros jóvenes jugadores tienen la oportunidad de probar suerte en el primer equipo».