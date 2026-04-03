Getty Images Sport
Traducido por
Jesse Lingard se muestra «orgulloso» de su histórico debut con el Corinthians a pesar del «duro» resultado, en su primera toma de contacto con el fútbol brasileño
Un comienzo difícil en el Campeonato Brasileño
El exjugador del Manchester United saltó al campo en el descanso, sustituyendo a Breno Bidon cuando el Corinthians ya perdía por 2-0. Su tarea se complicó considerablemente cuando su compañero Allan fue expulsado por un gesto ofensivo, lo que obligó a los visitantes a jugar gran parte de la segunda parte con solo 10 hombres.
Sin embargo, Lingard no dejó que la desventaja numérica mermase su impacto, ya que se mostró vivaz y creativo con el balón. Estuvo a punto de marcar un gol, pero su disparo a puerta fue despejado por una gran parada del veterano portero del Fluminense, Fabio. El partido terminó finalmente con una derrota por 3-1.
Una noche histórica en el Maracaná
A pesar del sabor agridulce del resultado final, Lingard pasó a la historia el miércoles por la noche. Al salir desde el banquillo durante el partido disputado en Río de Janeiro, este jugador de 33 años se convirtió en el primer inglés en jugar en la primera división del fútbol brasileño. Escribió en Instagram: «Orgulloso de debutar con el Corinthians; un resultado difícil de aceptar, pero tenemos que mantenernos unidos y seguir adelante».
Caras conocidas y futuras colaboraciones
Aunque Lingard pasó sus primeros minutos en Brasil prácticamente como único representante de Inglaterra, no le faltan amigos en el vestuario del Timao. Aún no ha podido reunirse con su antiguo compañero en el United, Memphis Depay, que se encuentra de baja por lesión, pero se espera que ambos formen un potente dúo creativo en las próximas semanas. La plantilla también cuenta con el exdefensa del Arsenal Gabriel Paulista, lo que aporta al equipo otra dosis de experiencia en la Premier League.
- AFP
¿Y ahora qué?
El Corinthians ocupa actualmente el decimocuarto puesto en la clasificación, tras haber sumado solo 10 puntos en nueve partidos. El domingo se enfrentará al Internacional, y Lingard espera ser titular y tener un gran impacto en el equipo.