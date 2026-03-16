Jesse Lingard ha revelado cuál es el mayor reto al que se enfrenta en Brasil, mientras que la exestrella del Manchester United cuenta con el apoyo para triunfar en el Corinthians junto a Memphis Depay gracias a su «carisma»

Lingard, que ha elegido el dorsal número 77 en el Corinthians, ha expresado su emoción por llegar a un país famoso por su pasión por el fútbol. Poco después de aterrizar en Brasil, declaró: «Lo primero que vi fue a los aficionados en el aeropuerto coreando “¡Vamos, Corinthians! ¡Vamos, Corinthians!”. Hay muchísima pasión por parte de la afición, y es maravilloso verlo.

«El campo de entrenamiento aquí es increíble, y los jugadores me han recibido con los brazos abiertos; el entrenador y el director también; ha sido genial conocerlos. Mis primeras impresiones son muy positivas, estoy muy contento y tengo muchas ganas de jugar».

Lingard añadió en su primera rueda de prensa lo que espera conseguir en el Neo Quimica Arena: «He venido aquí para ganar, para ganar títulos. Sé cuáles son las expectativas, es presión, pero me gusta.

«Él [Depay] me dijo que es el club más grande de Brasil y me habló de la afición, de su pasión. Y eso fue sin duda un factor decisivo en mi decisión de aceptar. Estoy muy motivado por salir al campo con los demás jugadores y ayudarles a ganar.

«Lo que más me impresionó fue la cantidad de trofeos ganados. Sabía que era un gran equipo, pero al visitar el museo me di cuenta de lo grande que es este club, de su historia. Quiero formar parte de eso y ganar campeonatos, dejar un legado».