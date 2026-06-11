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«Jeremy Doku es fútbol en estado puro»: el exinternacional belga Toby Alderweireld destaca las cualidades que hacen «peligroso» al extremo del Manchester City
Doku ha justificado los 55 millones de libras invertidos por el Manchester City.
Doku llega al torneo tras una temporada productiva con su club: ocho goles y 12 asistencias en 47 partidos. Además, ganó la Carabao Cup y la FA Cup con el plantel del Etihad Stadium.
A sus 24 años, su velocidad y progresión constante generan grandes expectativas. La próxima temporada trabajará con un nuevo técnico en Manchester, pues Pep Guardiola ha cerrado su exitoso ciclo de 10 años en el City.
Enzo Maresca, su probable sucesor, ya le ha reservado un papel destacado en sus planes para la Premier y la Champions. Los 55 millones de libras (74 millones de dólares) pagados al Rennes en 2023 parecen una inversión acertada.
Ya suma un título en Inglaterra y 42 partidos con la selección. La vieja «generación dorada» belga se desvanece, pero él y otros nuevos líderes están listos para asumir el relevo.
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¿Podrá Doku convertirse en el líder de la nueva generación belga?
Al preguntarle si Doku puede ser el líder carismático del grupo, el exdefensa belga Alderweireld —en declaraciones exclusivas a GOAL con BOYLE Sports— afirmó: «Sí, claro. Algunos dicen que Jeremy Doku no está al nivel de los mejores en asistencias y goles, pero es muy peligroso.
Los rivales lo marcan con uno, dos o incluso tres jugadores, lo que genera espacios para los demás. Por eso es nuestro gran talismán.
Es muy bueno, rápido y fuerte. Si un regate no le sale, lo intenta una y otra vez; no piensa “fallé, mejor jugar por otro lado”. Por eso es nuestro jugador clave para este Mundial».
¿Es el habilidoso Doku del mismo calibre que Neymar y Ronaldinho?
Doku es un raro ejemplar en el fútbol moderno: un creador que disfruta desafiando al rival con sus regates explosivos.
Al preguntarle si el delantero del City pertenece a la misma estirpe que iconos brasileños como Neymar y Ronaldinho, Alderweireld añadió: «Sí, y aunque no marques sus asistencias ni sus goles, es un placer verlo jugar.
La gente va al estadio solo para verlo. Si alguien quiere ver un partido del Mundial y juega Bélgica, piensa: “Vamos a ver a Doku otra vez y a disfrutar”. Es fútbol en estado puro».
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Bélgica se prepara para debutar en el Mundial de 2026
Bélgica —con Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku— debutará el lunes en la eliminatoria para el Mundial 2026 ante Egipto y Mohamed Salah.
Doku espera ayudarles a empezar con el mejor pie posible, asumiendo ahora el papel de tapado en la lucha por los grandes títulos internacionales.
Alderweireld habló en exclusiva con GOAL y BOYLE Sports 2 Goals Ahead. Esta promoción paga la apuesta de forma anticipada si tu equipo gana por dos goles en cualquier momento del partido; visita BOYLE Sports para más detalles.