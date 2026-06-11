«Jeremy Doku es fútbol en estado puro»: el exinternacional belga Toby Alderweireld destaca las cualidades que hacen «peligroso» al extremo del Manchester City

Doku llega al torneo tras una temporada productiva con su club: ocho goles y 12 asistencias en 47 partidos. Además, ganó la Carabao Cup y la FA Cup con el plantel del Etihad Stadium.

A sus 24 años, su velocidad y progresión constante generan grandes expectativas. La próxima temporada trabajará con un nuevo técnico en Manchester, pues Pep Guardiola ha cerrado su exitoso ciclo de 10 años en el City.

Enzo Maresca, su probable sucesor, ya le ha reservado un papel destacado en sus planes para la Premier y la Champions. Los 55 millones de libras (74 millones de dólares) pagados al Rennes en 2023 parecen una inversión acertada.

Ya suma un título en Inglaterra y 42 partidos con la selección. La vieja «generación dorada» belga se desvanece, pero él y otros nuevos líderes están listos para asumir el relevo.