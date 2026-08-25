Jean-Philippe Mateta, objetivo mientras Ollie Watkins busca un movimiento a la Saudi Pro League

Según GiveMeSport, el Aston Villa atraviesa un periodo turbulento en el mercado de fichajes, ya que su delantero franquicia, Ollie Watkins, está presionando activamente para salir. Con el mercado acercándose a su cierre, el equipo de Unai Emery debe decidir si hace caja con el internacional inglés tras el interés de la Saudi Pro League y varias ofertas rechazadas del Al-Hilal.

La incertidumbre llega en un momento difícil para el club, después de una desmoralizadora derrota por 4-0 ante el Brighton en su partido inaugural, un encuentro en el que Watkins fue una ausencia destacada. Mantener a un jugador descontento que fue excluido de la convocatoria parece cada vez más inviable, lo que obliga al Villa a sopesar sus opciones antes del cierre del mercado.